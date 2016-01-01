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Бойовики на Луганщині розграбували дім молитви християн-баптистів ФОТО

  
 
Сегодня, 12:34 | Христианские новости
  
 

27 березня проросійські бойовики пограбували дім молитви євангельських християн-баптистів у місті Стаханові, що знаходиться на окупованій території України в Луганській області, повідомляє Інститут релігійної свободи.

За словами очевидців, увечері до дому молитви ЄХБ, що знаходиться на провулку Тельмана 15 у Стаханові Луганської області, під’їхали люди у військовій формі на двох автомобілях і проникли до будівлі, де у той час нікого з віруючих не було. Ці сторонні особи увімкнули світло та почали виносити церковне майно.

“О 23:00 усе пограбоване виносили і складали до двох вантажівок. Люди у військовій формі забрали буквально все: кафедру, чашу для звершення священнодії Причастя, столи, лавки, звукове обладнання, кондиціонери, музичні інструменти, газовий котел та опалювальні прилади, стабілізатор напруги, газову та електро- печі, мийку, всі кухонні меблі, холодильник, всі каструлі та інший посуд, продукти харчування та консервацію, ємність для резерву води, насосну станцію, ванну, раковини, оздоблювальну плитку, дитячу коляску. Також повисмикували вимикачі світла, зняли багети і фіранки, люстри і світильники, зірвали МДФ панель і всі міжкімнатні двері, лінолеум, металопластикове вікно”, – цитує очевидців прес-служба ВСЦ ЄХБ.

Було винесено й інше господарське майно дому молитви, у тому числі з горища і сараю. Усе пограбоване вивезли в невідомому напрямку.

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28 березня мешканці Стаханова звернулися до “правоохоронних органів” і до голови міської адміністрації окупаційної влади, на що  пообіцяли дати відповідь протягом двох тижнів.

Як повідомляв ІРС, 2 лютого так звана «Народна рада ЛНР» прийняла “закон” «Про свободу совісті та релігійні об'єднання». Цей документ забороняє діяльність на території самопроголошеної «Луганської народної республіки» релігійних груп, під якими розуміється будь-яка організація, що складається з п'яти віруючих і не має прямого відношення до жодної з “традиційних конфесій”.

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При цьому представник окупаційної влади, яка контролює окремі території Луганщини, зауважив, що згідно з прийнятим “законом”, всі діючі в цьому регіоні релігійні організації і об'єднання протягом трьох місяців з дати набрання ним “чинності” повинні пройти обов'язкову процедуру реєстрації. Інакше їх діяльність буде вважатися незаконною і, відповідно, буде кримінально караною.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до міжнародних організацій та іноземних дипломатичних місій із закликом вжити заходів для припинення нових утисків віруючих і релігійних організацій в окремих окупованих районах Донецької та Луганської областей.



Источник: prochurch.info



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