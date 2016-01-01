В кафедральном соборе шведского Лунда после полутысячелетнего перерыва вновь стали служить католическую Мессу

В кафедральном соборе шведского города Лунд, который некогда был католическим, а ныне принадлежит Лютеранской Церкви, католическую Мессу не совершали со времени начала Реформации, то есть с первой четверти XVI века. Но с прошлого года, начиная с 21 октября, каждое воскресенье католическая община города служит в соборе Мессу — такое разрешение местные католики получили от лютеран по причине закрытия на ремонт своего приходского храма святого Фомы, сообщает Седмица «Сотрудничество с католическим приходом святого Фомы поистине уникально, — отметила пастор Лундского кафедрального собора Лена Шистранд. — Это очередной шаг в нашей дружбе, которую мы созидаем». После визита Папы Франциска в Лундский кафедральный собор, состоявшегося 31 октября 2016 года по случаю начала совместного католическо-лютеранского празднования 500-летия Реформации, были осуществлены решительные шаги в направлении более тесного экуменического сотрудничества между католиками и лютеранами Лунда. Одним из примеров такого сотрудничества является ежемесячная экуменическая молитва вечерни, которую совершают как в лютеранском кафедральном соборе, так и в католическом приходе святого Фомы. Служение католической Мессы в лютеранском кафедральном соборе в период реставрационных работ в храме святого Фомы, которые продлятся в течение следующей осени и зимы, — это не только сугубо практичное решение. По словам представителей руководства общины собора, лютеране воспринимает экуменическое сотрудничество как воплощение духа лютеранско-католического документа «От конфликта к общению», в котором говорится о 50 годах диалога между католиками и лютеранами, и совместной декларации, подписанной во время экуменической встречи 2016 года в Лунде Папой Франциском и епископом Мунибом Юнаомн, тогдашним председателем Всемирной Лютеранской федерации. Вспоминая об этом событии, лютеранский пастор Лена Шистранд отметила, что она имела большое значение для углубления взаимоотношений между Католической и Лютеранской Церквями в Швеции. Тем не менее, всему есть свои границы. И поскольку лютеране и католики расходятся в понимании Евхаристии, священнослужители двух конфессий не будет совершать Мессу вместе. Несмотря на это, обе конфессии решили сосредоточиться на том, что, по их словам, объединяет их, а не разъединяет: на Слове Божием, Крещении, молитве и делах милосердия, передает Ватиканское радио. Кафедральный собор в Лунде (шведск. Lunds Domkyrka) — главный храм Лундской епархии Лютеранской Церкви Швеции. Католическая епархия Лунда была учреждена в 1060 году. Первый собор был построен в Лунде в 1080-е годы. Тогда же при храме была основана школа. В 1104 году в Лунде было учреждено архиепископство, которое включало в свою юрисдикцию всю Скандинавию, хотя сам Лунд в то время принадлежал Дании. При первом Лундском архиепископе Ассере было начато строительство нынешнего здания собора, которое было задумано как романская базилика с плоским деревянным потолком. Алтарь соборной крипты был освящен в 1123 году. Собор и главный алтарь были освящены во имя святого Лаврентия в 1145 году. В ныне существующем здании от старой базилики сохранилась только апсида. В 1234 году в церкви произошел сильный пожар. При восстановлении здания были заново отстроены его стены, своды и западный фасад. В 1370-е годах в храме были возведены готические хоры. В 1398 году его украсил деревянный готический алтарь. Около 1424 года в соборе были установлены астрономические часы. В 1510-е годы была осуществлена реконструкция здания. Во время Реформации и Лундское архиепископство, и Лундский собор пережили драматические перемены. Торберн Билле стал последним католическим архиепископом Лунда, который безуспешно боролся с лютеранами до тех пор, пока в 1536 году не был заключён в тюрьму. В следующем году он подчинялся новым требованиям к Церкви и был освобожден. Из собора убрали статуи и иконы святых, боковые алтари и реликварии. По условиям Роскильского мира в 1658 году Лунд был передан Швеции. Крупная реконструкция здания собора была осуществлена архитектором Хельго Зеттерваллем в конце XIX столетия, когда башни западного фасада (их высота — 55 м.) были оформлены в псевдо-романском духе и обрели свой современный вид. В 1920-е годы интерьер апсиды храма украсили мозаиками. В Лундском соборе установлены целых пять органов, один из которых находится в астрономических часах и ежедневно играет мелодию хорала In dulci jubilo. Три других органа находятся в крипте, баптистерии и на хорах.