Папа Франциск встретился с президентом Армении и обоими армянскими Католикосами

5 апреля 2018 г. Папа Римский Франциск принял в рабочем кабинете Апостольского дворца в Ватикане президента Армении Сержа Саргсяна, который позднее также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полем Ричардом Галлахером, секретарем, ответственным за отношения с другими государствами. Ватиканская пресс-служба сообщила, что в ходе переговоров обе стороны выразили удовлетворение по поводу хорошего состояния существующих отношений между Святым Престолом и Арменией. Было подчеркнуто, что открытие в Ватиканских садах статуи святого Григория Нарекаци, армянского просветителя, признанного в католицизме Учителем Церкви, является поводом для дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также духовных связей между Армянской Апостольской и Католической Церквами, пишет Седмица. Стороны также обменялись мнениями относительно регионального политического контекста, выразив надежду на решение конфликтных ситуаций. Также были рассмотрены другие темы международного характера, прежде всего — положение христиан и других религиозных меньшинств, особенно в условиях войны. Папа Римский Франциск также принял Гарегина II, Католикоса всех армян, главу Армянской Апостольской Церкви, и Арама I, Католикоса Великого Дома Киликии Армянской Апостольской Церкви. Представители государственной власти Армении и армянские церковные первоиерархи прибыли в Ватикан на инаугурацию статуи святого Григория Нарекаци в Ватиканских садах.