Как вы можете управлять паническими атаками
Три стратегии для возврата контроля и успокоения тревоги.
Сегодня миллионы людей борются с диагностированной панической атакой. Панические атаки страшны: вы чувствуете, как ваше сердце выходит из-под контроля. Вы не можете успокоить свои мысли. Эти ощущения настолько сильны, что люди боятся, что у них сердечный приступ или они умирают.
Прежде всего, необходимо пройти обследование и исключить заболевания щитовидной железы и сердечных болезней.
Но если у вас действительно паническая атака, следующие стратегии могут помочь вам чувствовать себя менее испуганными и способными жить дальше.Преодолевать волну
Панические атаки приходят в волнах чувств и ощущений. Большинство людей пытаются бороться или избегать интенсивных волн головокружения, тошноты, покалывающих ощущений и потока мыслей. Это приводит к тому, что они чувствуют себя уставшими и беспомощными. Как это ни странно, чтобы вырваться и уменьшить болезненность атаки, необходимо изучать тревожные ощущения и наблюдать за своим состоянием.
Совет: когда вы начинаете ощущать паническую атаку, не пытайтесь ее избежать. Вместо этого представьте, что каждое ощущение – это волна, которая донесет вас до береговой линии. Ощущайте, как волна становится все меньше и меньше. Хотя вы можете бояться утонуть под волной, напоминайте себе, что вы умеете плавать. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока волны не прекратятся.Управляйте собой
Многие люди, описывая паническую атаку, говорят о нереальных ощущениях, как будто они теряют связь с реальностью и окружающим миром. Они описывают внетелесный опыт, который часто выходит из-под контроля. Отличная стратегия борьбы – это найти способы удержать себя в реальном физическом мире, используя свои чувства.
Совет: наблюдайте за своим дыханием каждый день. Если вы можете потратить 2 минуты в день, просто наблюдая за своим дыханием, не пытаясь его изменять, а просто ощущая, как воздух проходит через ваше тело легкие, вы получите дополнительный контроль над своим умом. Это может быть бесценным инструментом для борьбы с паническими атаками, чтобы восстановить сознание, контроль и спокойствие.
Панические атаки контролируют ваши чувства, делая ваши конечности онемевшими, дрожащими или наполняя их покалыванием. Отличный способ перезапуска вашей сенсорной системы – это вернуть чувства к вашим конечностям. В следующий раз, когда вы заметите какие-либо ощущения во время панической атаки, попробуйте взять в одну руку кубик льда и держать его так долго, пока вы сможете терпеть холод. Затем возьмите лед в другую руку. Продолжайте так делать до тех пор, пока вы не почувствуете, что панические ощущения прекратились.Включите свой мыслящий мозг
Когда у вас паническая атака, эмоциональная часть вашего мозга отключает мышление и логику. Хорошей новостью является то, что вы можете включить свое мышление и управлять интенсивностью панической атаки.
Совет: попробуйте поговорить, хотя бы даже с собой. Маркировка ваших ощущений и чувств требует, чтобы вы использовали вашу префронтальную кору, отвлекая ваш мозг от эмоционального центра – лимбической системы. Напомните себе, что вы не умираете, а просто испытываете болезненный, но проходящий сбой в своей эмоциональной операционной системе. Начните перечислять все действия, которые вам необходимо выполнить, когда приступ прекратиться (например, постирать, посетить тренажерный зал, поужинать, почистить зубы и т.д.). Планирование даже небольших задач требует, чтобы ваш мозг использовал навыки высшего уровня, которые гасят эмоции.
Все эти стратегии помогут вам лучше справляться с панической атакой до возвращения в нормальное состояние. Однако, если вы не можете пересилить свой страх, вам следует обратиться к психотерапевту. Существует хорошая вероятность лечения беспокойства и панических атак.Чак Шеффер
, доктор философии, психолог по работе с людьми с особыми потребностями.
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