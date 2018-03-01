Как перестать беспокоиться о том, что думают люди | здоровье, медицина, лечение





Проблема в том, что большинство из нас слишком беспокоится о том, как мы общаемся с другими людьми. До такой степени, что это становится для нас проблемой. Вы тратите много времени на анализ того, что другие люди думают о вас? Вы замечаете, что это беспокойство мешает вам делать что-либо, потому что вы боитесь того, как это будет выглядеть?







Согласно исследованиям, эти страхи ошибочны. Мы предполагаем, что другие люди проводят гораздо больше времени, осуждая нас, хотя в действительности это не так. И мы переоцениваем, насколько негативны их восприятия, когда они думают о нас. Эта информация должна помочь вам перестать беспокоиться о том, что другие люди думают о вас. Но в действительности с этим нелегко справиться.



Почему мы беспокоимся о мнении других людей?



Как люди, мы общительны по своей природе, и то, как другие воспринимают нас, является частью того, как мы себя идентифицируем. Очень сильно влияет на это общественное положение. С детства мы должны соответствовать определенным нормам, чтобы нас любили и принимали.



С моим беспокойством я полагала, что мне нужно быть идеальной, чтобы нравиться другим. Это привело к огромному давлению и стрессу. Тем не менее, я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо и не ощущала себя тем человеком, каким была на самом деле.



Понимание того, что я должна была бросить вызов этим убеждениям и заменить их на более позитивные, было одним из главных поворотных моментов в преодолении моего беспокойства.



То, что мы думаем, что другие думают о нас, может быть сильно связано с нашим внутренним голосом. Этот тихий голосок в твоей голове говорит тебе о негативных вещах и о том, что «мы должны быть похожими на других людей». Если мы осуждаем себя сами, не будет большим сюрпризом, что другие сделают с вами то же самое.



Определите свои ценности



Знание того, что важно для вас как для личности, которой вы хотите быть, поможет вам меньше заботиться о необходимости внешней проверки.



Вы не можете контролировать то, что думают другие люди



Не каждому человеку вы будете нравиться, так же, как и вам нравятся не все, с кем вы встречаетесь. Это в значительной степени связано с их восприятием вас, которое часто не имеет ничего общего с вами и говорит гораздо больше о другом человеке. Вы не можете контролировать то, как другие люди реагируют на вас, как бы вы ни старались и насколько хороши ваши намерения по отношению к ним.



Исследования показывают, что существует прочная связь между тем, как люди видят себя и как они видят других, особенно когда речь идет о принятии. Мы все знаем людей, которые в восторге от того, что унижают других. Попробуйте взглянуть на это как на признак того, как они принимают себя.



Перенаправляйте свою энергию



Принимая тот факт, что вы не можете контролировать, как другие люди думают о вас, вы получаете гораздо больше свободы, чтобы сосредоточить свое внимание на других моментах. Не бойтесь вносить изменения в свою жизнь.



Научитесь любить себя (или хотя бы принимать себя)



Если вы можете научиться принимать себя и признать свою ценность, это большой шаг к ограничению важности, которую вы придаете тому, что другие люди оценивают вас. Быть довольным тем, кем вы являетесь, и знать, что вы действительно что-то значите – это замечательно. Это не произойдет в одночасье, но это самое лучшее, что вы можете сделать для себя.



Chloe Brotheridge, специалист по вопросам депрессии.





- Умеренное беспокойство о том, что другие думают о вас, не обязательно плохо. В результате это может сделать нас более добрыми и более чувствительными к тому, как думают другие люди. Это также помогает нам избегать повторения ошибок из-за смущения или стыда.Проблема в том, что большинство из нас слишком беспокоится о том, как мы общаемся с другими людьми. До такой степени, что это становится для нас проблемой. Вы тратите много времени на анализ того, что другие люди думают о вас? Вы замечаете, что это беспокойство мешает вам делать что-либо, потому что вы боитесь того, как это будет выглядеть?Согласно исследованиям, эти страхи ошибочны. Мы предполагаем, что другие люди проводят гораздо больше времени, осуждая нас, хотя в действительности это не так. И мы переоцениваем, насколько негативны их восприятия, когда они думают о нас. Эта информация должна помочь вам перестать беспокоиться о том, что другие люди думают о вас. Но в действительности с этим нелегко справиться.Как люди, мы общительны по своей природе, и то, как другие воспринимают нас, является частью того, как мы себя идентифицируем. Очень сильно влияет на это общественное положение. С детства мы должны соответствовать определенным нормам, чтобы нас любили и принимали.С моим беспокойством я полагала, что мне нужно быть идеальной, чтобы нравиться другим. Это привело к огромному давлению и стрессу. Тем не менее, я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо и не ощущала себя тем человеком, каким была на самом деле.Понимание того, что я должна была бросить вызов этим убеждениям и заменить их на более позитивные, было одним из главных поворотных моментов в преодолении моего беспокойства.То, что мы думаем, что другие думают о нас, может быть сильно связано с нашим внутренним голосом. Этот тихий голосок в твоей голове говорит тебе о негативных вещах и о том, что «мы должны быть похожими на других людей». Если мы осуждаем себя сами, не будет большим сюрпризом, что другие сделают с вами то же самое.Знание того, что важно для вас как для личности, которой вы хотите быть, поможет вам меньше заботиться о необходимости внешней проверки.Не каждому человеку вы будете нравиться, так же, как и вам нравятся не все, с кем вы встречаетесь. Это в значительной степени связано с их восприятием вас, которое часто не имеет ничего общего с вами и говорит гораздо больше о другом человеке. Вы не можете контролировать то, как другие люди реагируют на вас, как бы вы ни старались и насколько хороши ваши намерения по отношению к ним.Исследования показывают, что существует прочная связь между тем, как люди видят себя и как они видят других, особенно когда речь идет о принятии. Мы все знаем людей, которые в восторге от того, что унижают других. Попробуйте взглянуть на это как на признак того, как они принимают себя.Принимая тот факт, что вы не можете контролировать, как другие люди думают о вас, вы получаете гораздо больше свободы, чтобы сосредоточить свое внимание на других моментах. Не бойтесь вносить изменения в свою жизнь.Если вы можете научиться принимать себя и признать свою ценность, это большой шаг к ограничению важности, которую вы придаете тому, что другие люди оценивают вас. Быть довольным тем, кем вы являетесь, и знать, что вы действительно что-то значите – это замечательно. Это не произойдет в одночасье, но это самое лучшее, что вы можете сделать для себя., специалист по вопросам депрессии.







Другие новости:

Неравные условия Психические заболевания уменьшают продолжительность жизни Три показателя плохих отношений Истинная Церковь Рассы. НЛО и секретные технологии Почему сердечные приступы атакуют на Рождество? Признаки диабета второго типа Правила и границы в романтических отношениях





Напечатать 12 |



