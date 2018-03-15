Иерусалимский священник раскрыл тайну «благодатного огня» в Храме Гроба Господня

Накануне христианской Пасхи священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, рассказал в репортаже «Хадашот 2», как происходит «чудо благодатного огня», — к великому возмущению представителя коптской церкви, который потребовал немедленно остановить съемку. Церемония раздачи «благодатного огня» в последнюю пятницу накануне православной Пасхи ежегодно привлекает в Храм Гроба Господня тысячи паломников восточно-христианских вероисповеданий. Согласно поверью, поддерживаемому православными церквами, чудесный, не обжигающий огонь «сходит с неба» в руки греческого патриарха, и тот, вместе с патриархом армянской церкви, раздает его собравшимся вокруг храма верующим. Отец Агоян, которому довелось трижды присутствовать в кувуклии храма при зажигании огня, честно сообщил автору репортажа Игалю Моско, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в «благодатном огне» нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил священнослужитель. Эти слова вызвали ужас у стоявшего рядом представителя коптской церкви. «Остановите камеру, он лжет!» — закричал священнослужитель. Отец Агоян возразил, что копты, в отличие от армян, при зажигании огня не присутствуют, но этот неотразимый аргумент не убедил его брата во Христе, который продолжал втолковывать израильскому журналисту, что «на самом деле» чудесный огонь сходит с неба, а лукавый армянин говорит неправду. «Благодатный огонь» из Иерусалима доставляют специальными самолетами в Москву, Афины и другие православные столицы, о чем не преминул сообщить израильской аудитории автор репортажа о раздорах, «тайнах и лжи» в «главной святыне христианского мира. Чужие средневековые предрассудки всегда выглядят забавно — и безобидно, в отличие от собственных прожорливых «священных коров». Настоящим чудом в Храме Гроба Господня стала его недавняя забастовка, когда представители трех вечно враждующих христианских конфессий сумели объединиться в борьбе против мэрии Иерусалима.