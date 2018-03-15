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Какие ТРИ вопроса решает НАСТОЯЩЕЕ обращение?

  
 
15 марта 2018 | Заруба Антон
  
 
Что такое обращение? Какие три вопроса решает НАСТОЯЩЕЕ обращение?

14. А когда скажу беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду,
15. если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - то он будет жив, не умрет. (Иезекииль 33:14-15)

Подлинное обращение грешника решает ТРИ вопроса:
- прошлое.
- ‎настоящее.
- ‎будущее.

Прошлое: человек исправляет грехи прошлого, которые можно исправить, - "возвратит залог, за похищенное заплатит"
Настоящее: в настоящем времени живет по Божьим постановлениям, которые суть жизнь - "творить суд и правду", "ходить по законам жизни, не делая ничего худого"
Будущее: все предыдущее влияет на участь такого человека в будущности, как земной, так и вечной - "то он будет жив, не умрет".

Обращение не ограничивается эмоциями и религиозными чувствами, но обязательно состоит из изменения образа мыслей и поступков, что включает в себя хождение в законах жизни.


Антон Заруба.
15.03.2018г.



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