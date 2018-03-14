Избегайте долгов. 11 - Субботняя школа

Может ли церковь брать кредиты? Можно ли одалживать? Что делать если стал должником? Кому можно быть должным? Одалживать ли другим?

Близненко В.



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- Может ли церковь брать кредиты? Можно ли одалживать? Что делать если стал должником? Кому можно быть должным? Одалживать ли другим?Близненко В.