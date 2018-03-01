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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

В Польше первое воскресенье, когда не работали магазины.

  
   
 
В Польше позавчера было первое воскресенье, когда не работают магазины. Под страхом штрафа от 1000 до 100 000 злотых (при повторном нарушении — лишение свободы) польское правительство разрешило торговлю только в первое и последнее воскресенье месяца.

А к 2020 году торговля по воскресеньям будет запрещена вовсе (количество доступных для торговли седьмых дней недели будет постепенно уменьшаться). Знаете почему?
Потому что воскресенье — ДЕНЬ БОЖИЙ.

В Польше первое воскресенье, когда не работали магазины.


Аналогичный закон пытались принять в Венгрии ещё в 2015 году, но власти встретились с таким сильным сопротивлением общества, что инициативу им пришлось отменить. В Польше же пошли куда более хитрым путём: если запрет вводить постепенно, люди куда менее охотно будут протестовать.

При этом большинство молодых людей по очевидным причинам закон не поддерживают.

Вот что происходит, когда религиозные организации переплетаются с законодателями.

Paul Potseluiev

Действительно ли вескресенье день божий? Какой день на самом деле Божий День?!



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