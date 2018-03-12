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Адвентистский пастор стал автором «Самой важной книги в библейских исследованиях 2017 года» в Польше

  
   
 
Научная публикация Адама Гжешковяка «У ног Гамалиила» заняла первое место среди 91 других библейских исследований списка наиболее интересных и важных публикаций на польском языке. Его отметили за его вклад в библейскую литературу на богословском и философском веб-сайте Orygenes+. В книге рассматривается применение еврейских экзегетических методов в первом письме Павла к коринфянам. Адам Гжешковяк, пастор из Белостока, Польша, исследовал источники и применение раввинской экзегезы, сообщает сайт ЦАСД. По словам священника профессора Мариуша Розика из Папского факультета теологии во Вроцлаве, эта тема уже частично освещена в польской литературе, особенно в академических статьях. Гжешковяк обсудил этот вопрос новым и инновационным способом. Розик отметил, что исследование Гжешковяка «настолько велико, что его можно использовать для трех монографий: о древней герменевтике, о характере и работе Гиллеля и об еврейских методах интерпретации в 1-м послании Коринфянам». Исследования, демонстрирующие еврейские корни христианства в последние десятилетия набирают обороты. «У ног Гамалиила» являются частью нынешней тенденции в библейском богословии. В обзоре исследования на сайте указывается, что одной из причин награждения является то, что это «заслуживающее доверия исследование, которое проливает новый свет на использование еврейских методов интерпретации не только на Первом Послании к Коринфянам (которое было предметом исследования), но в значительной части Нового Завета». «Это хорошая новость для протестантского научного сообщества. Эта адвентистская книга не только замечена экспертами в этом предмете, но и в первую очередь отмечена как серьезная научная литература», — сказал Мирослав Харасим, богослов и директор издательства «Знамения времени» в Варшаве. Как адвентист седьмого дня, Харасим сказал, что он в восторге от признания того, что экзегетические проблемы Библии остаются ведущей областью исследования протестантских богословов: «Я убежден, что книга будет отвечать интересам различных конфессиональных кругов, в том числе студентов, ученых, духовенства и издателей, предоставляя им новую и интересную информацию об еврейских корнях христианства». Президент адвентистской церкви в Польше Ярослав Дзигилевский сказал, что это достижение является результатом многолетнего поиска более глубоких методов понимания Божьего Слова: «Зная автора лично, я могу сказать, что он испытывает особое удовлетворение в раскрытии не только новых богословских головоломок, но прежде всего знакомстве с Тем, без которого теология не имеет смысла». Для Гжешковяка библейские исследование являются наибольшей страстью. Он закончил свою рукопись три года назад. «Я благодарю Бога за то, что он заставил меня опубликовать эту работу».



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