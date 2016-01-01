В Польше ограничили торговлю по воскресеньям

Закон, предусматривающий постепенный отказ от торговли в воскресные дни, вступил в силу в Польше в четверг. Парламент страны принял его в конце 2017 года. Инициировавшие законопроект профсоюз «Солидарность» и Католическая Церковь предлагали сразу и полностью запретить работу торговых точек по воскресеньям, но в ходе обсуждений законопроекта парламентарии решили смягчить предложение, сообщает CNL Согласно новым нормам, с 1 марта 2018 года ограничение будет касаться только второго и третьего воскресенья месяца. К примеру, в марте сделать покупки нельзя будет 11 и 18 числа. В 2019 году магазины по воскресеньям будут работать только раз в месяц, а с 2020 года запрет вступит в силу полностью — в стране уже нельзя будет сделать покупки в последний день недели, за исключением нескольких воскресений перед крупными праздниками. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 1 тыс. до 100 тыс. злотых (курс злотого к доллару — 0.29). Существует также ряд других исключений. В частности, запрет не будет касаться пекарен, кондитерских, автозаправок, киосков, гостиниц и ряда других малых объектов розничной торговли. Против принятия закона выступала оппозиция. Как подсчитали аналитики, запрет негативно отразится на розничной торговле, объемы которой могут упасть на 10 млрд злотых (2,8 млрд долларов) в год, а также повлияет на трудоустройство около 36 тыс. человек. Недовольство выразили и те, кто много работает, только по воскресеньям успевая закупать продукты и другие необходимые товары на всю неделю. Тем временем польские СМИ уже придумали вариант обхода запрета. В частности, предлагается в воскресные дни переквалифицировать торговый центр в выставочный. Предполагается, что посетители смогут в этот день осматривать «экспозицию», примерять и изучать товар, а затем прямо на месте заказывать понравившуюся вещь через Интернет и сразу же на месте ее получать. Один из крупнейших торговых центров Варшавы уже опубликовал новое распоряжение о внутреннем распорядке. В нем указывается, что в воскресенье посетители смогут по-прежнему приходить в этот центр, но не для совершения покупок, а для посещения ресторанов или кинотеатра. Спектр развлекательных и гастрономических услуг предполагается значительно расширить. Кроме этого было заявлено, что в пятницу и субботу магазин будет работать на час дольше, что вызвало недовольство продавцов, которым будет сложно добираться домой после одиннадцати вечера.