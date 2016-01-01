  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

В Польше ограничили торговлю по воскресеньям

  
   
 
Закон, предусматривающий постепенный отказ от торговли в воскресные дни, вступил в силу в Польше в четверг. Парламент страны принял его в конце 2017 года. Инициировавшие законопроект профсоюз «Солидарность» и Католическая Церковь предлагали сразу и полностью запретить работу торговых точек по воскресеньям, но в ходе обсуждений законопроекта парламентарии решили смягчить предложение, сообщает CNL Согласно новым нормам, с 1 марта 2018 года ограничение будет касаться только второго и третьего воскресенья месяца. К примеру, в марте сделать покупки нельзя будет 11 и 18 числа. В 2019 году магазины по воскресеньям будут работать только раз в месяц, а с 2020 года запрет вступит в силу полностью — в стране уже нельзя будет сделать покупки в последний день недели, за исключением нескольких воскресений перед крупными праздниками. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 1 тыс. до 100 тыс. злотых (курс злотого к доллару — 0.29). Существует также ряд других исключений. В частности, запрет не будет касаться пекарен, кондитерских, автозаправок, киосков, гостиниц и ряда других малых объектов розничной торговли. Против принятия закона выступала оппозиция. Как подсчитали аналитики, запрет негативно отразится на розничной торговле, объемы которой могут упасть на 10 млрд злотых (2,8 млрд долларов) в год, а также повлияет на трудоустройство около 36 тыс. человек. Недовольство выразили и те, кто много работает, только по воскресеньям успевая закупать продукты и другие необходимые товары на всю неделю. Тем временем польские СМИ уже придумали вариант обхода запрета. В частности, предлагается в воскресные дни переквалифицировать торговый центр в выставочный. Предполагается, что посетители смогут в этот день осматривать «экспозицию», примерять и изучать товар, а затем прямо на месте заказывать понравившуюся вещь через Интернет и сразу же на месте ее получать. Один из крупнейших торговых центров Варшавы уже опубликовал новое распоряжение о внутреннем распорядке. В нем указывается, что в воскресенье посетители смогут по-прежнему приходить в этот центр, но не для совершения покупок, а для посещения ресторанов или кинотеатра. Спектр развлекательных и гастрономических услуг предполагается значительно расширить. Кроме этого было заявлено, что в пятницу и субботу магазин будет работать на час дольше, что вызвало недовольство продавцов, которым будет сложно добираться домой после одиннадцати вечера.



Другие новости:
  • В Польше запретят торговлю по воскресеньям
  • Воскресный закон в Европе
  • В РПЦ предложили запретить торговлю по воскресеньям
  • Украинские студенты смогут в течение года работать в Польше без дополнитель ...
  • Католическая Церковь Германии выступает за право выходного дня в воскресень ...
  • G7 и МВФ могут увеличить помощь Украине до $40 млрд, - Reuters
  • В Словении разрешили однополые «браки»
  • В Израиле воскресенье сделают выходным днем



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    20:12
    06.03     		Правила и границы в романтических отношениях
    19:01
    27.02     		Пять вещей, которыми родители доводят подростков до ярости
    22:41
    22.02     		Что есть и пить, когда у вас ГРИПП
    23:34
    27.01     		7 способов помочь себе уснуть
    17:24
    11.01     		Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ
    21:38
    21.12     		Что сказать вашим юным спортсменам до и после игры?
    21:09
    11.12     		Может ли гормональный контроль над рождаемостью способствовать раку молочной железы?
    21:04
    11.12     		Как разморозить лобовое стекло меньше, чем за минуту






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 