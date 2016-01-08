  Адвентус  

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События и размышления  
  Урим туммим. Урим ветумим.  
 
Сегодня, 20:25 | ---
  
 
Предварительный набросок по теме о теме "урим-туммим":
Интересно получается, камни сами по себе ничто, но благодаря имени Всевышнего и сходящему духу пророчества - камни оживали и буквы светились.

Так и человек, сам по себе прах из праха, но благодаря дыханию жизни оживает.
И еще - только благодаря нареченному на себе имени Всевышнего и духу пророчества, человек начинает мочь изрекать Божьи слова окружающим.

Как и написано, "имя Отца на челах их".
Как и Моше светился.
Человек становится как бы живой урим-туммим.


А.З. 25.02.2018г.


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