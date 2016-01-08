  Адвентус  

Предварительный набросок по теме о теме "урим-туммим":

Интересно получается, камни сами по себе ничто, но благодаря имени Всевышнего и сходящему духу пророчества - камни оживали и буквы светились.



Так и человек, сам по себе прах из праха, но благодаря дыханию жизни оживает.

И еще - только благодаря нареченному на себе имени Всевышнего и духу пророчества, человек начинает мочь изрекать Божьи слова окружающим.



Как и написано, "имя Отца на челах их".

Как и Моше светился.

Человек становится как бы живой урим-туммим.





А.З. 25.02.2018г.





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