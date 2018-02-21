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Влияние десятины. 8 - Субботняя школа

  
   
 
Влияние десятины. 8 - Субботняя школа
Совместная поддержка миссии. Цель десятины. Хранилище. Десятина и спасение по вере.
Близненко В.

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"Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля" (Иез.44:9)

- Войти во Святилище мог только обрезанный.
- Чтобы принести десятину нужно войти во Святилище.
- Необрезанный не может принести десятину во Святилище (потому что не может туда войти).

Если осталась десятина на физическом уровне (не только духовном), то и условия ее принесения также остаются и на физическом уровне, а не только духовном.
Т.е. если остается десятина материальная, то остается и материальное обрезание (а не только на сердце).
Будем честными в отношении с Богом и не будем отсеивать одни заповеди, как нужные, а другие как ненужные.

Антон Заруба.


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