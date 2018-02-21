Влияние десятины. 8 - Субботняя школа

"Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля" (Иез.44:9)
- Войти во Святилище мог только обрезанный. - Чтобы принести десятину нужно войти во Святилище. - Необрезанный не может принести десятину во Святилище (потому что не может туда войти).
Если осталась десятина на физическом уровне (не только духовном), то и условия ее принесения также остаются и на физическом уровне, а не только духовном. Т.е. если остается десятина материальная, то остается и материальное обрезание (а не только на сердце). Будем честными в отношении с Богом и не будем отсеивать одни заповеди, как нужные, а другие как ненужные.