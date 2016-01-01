Христианская школа в Лондоне наказана за учение о сотворении мира Богом

Столичная частная школа наказана Службой стандартов за учение о сотворении мира Богом, при этом надзорное ведомство также установило, что ее ученики считают ложными других богов, то есть не толерантны, сообщает christianpost. Служба стандартов образования и детского воспитания Британии выставила низшую оценку христианской начальной школе Kings Kids, возглавляемой священником Пятидесятнической церкви, за преподавание учения о сотворении мира Богом в своей научной программе, сообщает Седмица. В отчете инспекторов Службы стандартов указывается, что руководство христианской школы Kings Kids не соблюдает действующие стандарты школьного обучения, поскольку ученикам не преподают основы научных теорий происхождения Земли и вселенной, как сообщает издание The Sunday Times. Кроме того, инспекторы установили, что ученики считают, что люди иной веры молятся «ложным богам». «Ученики не изучают основы научных знаний о мире, и школа не формирует в них основы умения собирать и оценивать научные данные, – говорится в отчете. – В научном курсе преподается теория божественного сотворения мира, и при этом ученики не получают знаний о существующих научных теориях происхождения Земли и вселенной». «История и география преподаются в школе только в свете Библейского учения, с особым акцентом на жития первых христианских миссионеров в Америке, – говорится далее в отчете. – Руководство школы получает учебные материалы по истории Британии и географии, но эти материалы знакомы лишь нескольким ученикам». Представитель школы Найджел Стил (Nigel Steele) заверил прессу, что инспекторы побывали в школе наскоком и потому не успели узнать, что школа дает ученикам достаточно обширные знания о теориях происхождения Земли. «Мы преподаем ученикам теорию эволюции наряду с доктриной Божественного сотворения мира, – подчеркнул Стил в своем интервью изданию Premier. – Теперь нам понадобится всего подогнать нашу программу к действующим стандартам обучения. Но это не означает, что нам придется полностью менять нашу школьную программу, ибо в ней достаточно полно изучаются научные теории в контексте теории сотворения мира. Нам, возможно, придется лишь подчеркнуть расхождения этих теорий». Община ортодоксальных иудеев Великобритании выразила свою обеспокоенность попытками властей запретить преподавание основ Божественного сотворения мира. Лидеры Союза конгрегаций ортодоксальных иудеев подали жалобу в министерство образования в связи с «насаждением лжи о древнем происхождении мира” и сокрытии «правды о том, что Земля существует лишь несколько тысяч лет», как о том повествует Библия. Союз конгрегаций выделяет около 10 миллионов фунтов школам в районе Хакни в северо-восточном Лондоне, но теперь угрожает прекратить это финансирование. Некоторые школы в Британии заявляли в прошлом году, что вынуждены были удалить из школьных программ исторические даты с приставками «до РХ» и «после РХ» (Рождества Христова), чтобы не задевать чувства нехристианских учащихся. Также можно напомнить в этой связи, что в 2015 году Служба стандартов образования закрыла христианскую школу, финансировавшуюся из госбюджета, за «непропорционально большую долю религиозных доктрин в преподавании» и за «насаждение дискриминационного отношения» к людям иной веры.