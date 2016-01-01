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Умер Билли Грэм: топ-7 фактов о  «пасторе Америки»

  
 
Сегодня, 18:27 | Христианские новости
  
 
В США в возрасте 99 лет умер один из самых влиятельных проповедников 20-го века Билли Грэм. Он умер в своем доме в Монреале, штат Северная Каролина после продолжительной борьбы с раком, пневмонией и другими заболеваниями, сообщает НВ. НВ подготовило подборку фактов об известном американском религиозном и общественном деятеле: 1. Билли Грэм обратился к христианству в возрасте 16 лет после серии проповедей евангелиста Мордехая Хэма. Спустя несколько лет он стал пастором баптисткой церкви. В 1950 году он основал Евангельскую ассоциацию Билли Грэма. Был членом самого крупного баптистского объединения в мире - Южной баптистской конвенции. 2. За 60-летнюю карьеру Грэм, по предварительным оценкам, лично читал проповеди для 215 млн человек. Он убедил более 3 млн человек покаяться в грехах и связать свои жизни с христианством. 3. Для донесения слова Божьего он использовал весь арсенал доступных средств – от телеграмм и телефонов до спутникового телевидения и Интернета. Все, чтобы "обратить грешные души к Христу". Его проповеди транслировались в 185 из 195 стран мира. 4. За свою карьеру он лично проповедовал в более чем 80 странах, часто задерживаясь в чужих городах и странах на несколько недель и месяцев (в Лос-Анджелесе в 1949 году Билли Грэм на протяжении двух месяцев проповедовал в гигантской палатке). Он даже пропустил рождение своей первой дочери, так как был в очередной командировке. В качестве проповедника Билли Грэм неоднократно в период с 1982 по 1992 годы посещал СССР и страны СНГ. 5. Его "последний крестовый поход" состоялся в июне 2005 года в Квинсе, Нью-Йорк. В общей сложности его проповедь посетили 230 тысяч человек. 6. Несмотря на то, что Билли Грэм был одним из самых популярных телеевангелистов, он не был замешан ни в одном крупном скандале. Его чистая репутация позволила на протяжении многих лет быть духовным советником президентов США, в том числе Линдона Джонсона, Джорджа Буша и Билла Клинтон. 7. Американцы считают Грэма одним из самых уважаемых и вызывающих восхищение моральных авторитетов. В 2013 году он занял четвертое место среди самых уважаемых мужчин Америки, наряду с бывшим президентом Биллом Клинтоном. Он был в 57-й раз представлен в первой десятке рейтинга. За выдающееся влияние на религиозную жизнь его называли "пастором Америки" и "протестантским папой".



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