Американский пастор открыл церковь в виртуальной реальности

Американский пастор Ди Джей Сото (D. J. Soto) основал церковь в виртуальной реальности, которая пользуется популярностью не только у верующих, но и атеистов, сообщает Rublev.com со ссылкой на портал Wired. Пастор проводит свои проповеди с помощью социального сервиса виртуальной реальности AltSpaceVR, которая позволяет пользователям Oculus Rift, HTC Vive и Samsung Gear VR находиться в едином виртуальном пространстве, пишет Благовест-инфо. За несколько месяцев до знакомства с виртуальной реальностью, Ди Джей Сото уволился из церкви, в которой служил, и решил стать «христианским предпринимателем». Он продал свой дом и почти все имущество, купил большой трейлер, забрал жену и пятерых детей и отправился в путешествие по самым отдаленным уголкам Америки, чтобы нести религию в массы. Летом 2016 года Ди Джей Сото узнал о существовании AltSpaceVR. По его словам, сервис виртуальной реальности оказался именно тем, что ему было нужно. Уже через два дня после присоединения к платформе, он выступил там со своей первой проповедью. А затем стал регулярно проводить службы, на которые собиралось все больше последователей. Кроме тех, кто обычно приходит в церковь по воскресеньям, на виртуальной проповеди собирались и атеисты, которых заинтересовало подобное применение высоких технологий. Через десять месяцев Ди Джей Сото основал первую в мире VR-церковь. По мнению «виртуального пастора», его церковь сможет без труда привлечь молодежь и «опытных грешников»