В Украине самое либеральное в мире законодательство относительно религии

Согласно законодательству, украинское государство имеет лишь минимальные возможности анализа того, что происходит при регистрации религиозных общин, и, фактически, не может влиять на их дальнейшие действия. Хотя иногда это идет только во вред. Об этом в эфире ток-шоу «Игра в классику» на телеканале ZIK рассказал руководитель департамента по делам религии Министерства культуры Андрей Юраш, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на РИСУ. «Нужно признать, что международные эксперты считают Украину государством с наиболее либеральным законодательством относительно религии. У нас такая американская модель, то есть каждая община самостоятельно регистрируется, сама добровольно декларирует свою принадлежность к какому-либо центру, сама определяет, как ей существовать», – отметил Андрей Юраш. Государство же, согласно законодательству, имеет лишь минимальные возможности анализа того, что происходит при регистрации, и, фактически, не влияет на последующие действия религиозной организации. «Поэтому прекратить деятельность любой религиозной организации можно только в судебном порядке, других вариантов украинское законодательство не предлагает. Это может произойти, когда есть угроза национальной безопасности, личному здоровью граждан или есть вопрос нравственности. Только тогда подаются судебные иски и только по решению суда можно предпринять подобные действия», – объясняет чиновник. Поэтому он считает, что на самом деле идея о прекращении деятельности любой религиозной организации – это идеологический лозунг, который в практической плоскости не имеет ни одного подтверждения. «Например, в 2013-м в Черкасской области была зарегистрирована община «Божичи». Она не является политически ангажированной, но верующие окружающих сел решили, что это сатанистская организация. На самом деле это община, которая практиковала определенные «магические ритуалы», – рассказывает руководитель департамента Минкультуры по делам религии. По его словам, история закончилась тем, что храм этой общины, построенный немногочисленными сторонниками культа, был сожжен, а Черкасская облгосадминистрация четвертый год не может снять с регистрации общину, которая была зарегистрирована без надлежащего осмысления. «Суды перебрасывают этот процесс друг на друга. Они не берут его во внимание, отказываются рассматривать это дело. Кто-то говорит, якобы, священнослужители, которые уже два года даже не находились в том месте, по которому была зарегистрирована община, угрожали карами небесными», – сказал Юраш. Поэтому он подчеркнул: на самом деле украинское государство даже не выработало механизма того, как это все реализовать.