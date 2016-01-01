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В Нигерии убито не менее 16000 христиан за неполные три года, по данным расследования Многие из них пали жертвами исламских радикалов

  
 
Сегодня, 19:21 | Христианские новости
  
 
По данным последнего расследования в Нигерии убито не менее 16000 христиан за три неполных года, причем многие из них пали жертвами исламских радикалов, сообщает christianpost. Материалы расследования, проведенного неправительственной организацией Международное общество гражданских свобод и главенства закона, оглашены в петиции, поданной Международным обществом в администрацию президента Мохаммаду Бухари, в которой активисты правозащитной организации призывают президента «очнуться от спячки» и предпринять, наконец, какие-то действия в качестве гаранта конституции в защиту миллионов христиан в стране. В петиции, в частности, подчеркивается, что с июня 2015 года, когда в Нигерии пришел к власти нынешний президент Бухари, обещавший положить конец массовым расправам, в стране было убито не менее 16 тысяч христиан; причем не менее 6 тысяч человек пали жертвами насилий, творимых исламскими радикалами группировки Боко Харам и кочевников-скотоводов фулани. Тревожные материалы этого расследования опубликованы также в письме под названием «Христиане на распутье в Нигерии», опубликованном во всемирной сети на сайте Elombah.com, сообщает Седмица. Международное общество гражданских свобод направило также обращение с материалами расследования президенту США Дональду Трампу и генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, в котором подчеркивается, что христиане Нигерии численностью порядка 30 млн человек уже несколько десятилетий подвергаются жестокой дискриминации, актам террора и насилия, и многие из них томятся в заложниках у радикальных террористических групп. «Общее число убитых в 16 тысяч человек включает примерно 2050 жертв насилий, творимых государственной властью; 7950 человек, погибших в полицейских застенках или при задержаниях; 2050 жертв террористических актов, совершенных радикалами группировки Боко Харам; и примерно 3750 жертв исламских террористов племени фулани» – указано в отчете общества. Также особо отмечается, что в стране за тот же период разрушены сотни христианских храмов. Нынешний президент Бухари клялся разгромить террористическую группировку Боко Харам в ходе своей избирательной кампании. В 2017 году власти страны неоднократно рапортовали об успешном изгнании этой радикальной исламской организации из страны, после чего опять происходили взрывы, убийства и захваты заложников, и угроза до сих пор так и не ликвидирована. «В декабре 2017 и январе 2018 года от рук террористов Боко Харам и фулани погибло не менее 350 человек, в большинстве своем христиан, в штатах Адамава, Тараба, Борно, Бену и Кадуна, – говорится в материалах расследования. – Только в январе этого года в этих штатах погибло не менее 250 беззащитных христиан». В отчете также подчеркивается, что насилия над христианами, несмотря на обещания президента Бухари, возросли на 62 процента с июня 2015 года, когда он пришел к власти, и правительство страны по сей день «практически ничего не делает» для привлечения преступников к суду. «Мы решительно призываем г-на президента положить конец массовому уничтожению тысяч беззащитных христиан, совершаемому ежегодно племенами фулани в северной Нигерии, поставить вне закона ассоциацию скотоводов «Миетти Аллах», разыскать и арестовать лидеров и преступников этой радикальной организации – и осудить их по обвинениям в преднамеренных массовых убийствах, а также в других преступлениях, совершенных против государства и его граждан, – говорится в послании. – Мы призываем г-на президента очнуться от спячки и исполнить свои конституционные обязанности и функции самым непредвзятым образом. Иначе миллионы преследуемых христиан по всей Нигерии будут вынуждены прибегнуть к самозащите и самопомощи, чтобы избежать участи наших христианских собратьев в Ливане, в египетской провинции Асьют, в Турции и других странах Ближнего Востока». Президента Бухари критикует такжеХристианская ассоциация американцев Нигерии (ХААН): в ее последнем заявлении говорится, что страна становится все более «неуправляемой». «ХААН выражает свое глубокое сочувствие родным и близким жертв последних убийств, совершенных радикалами фулани в нескольких штатах Нигерии, в особенности штатах Бену и Насарава, – говорится в заявлении Ассоциации. – Мы молим Господа об утешении и помощи семьям тех, кто утратил жизнь в этих коварных актах террора». Христианская ассоциация также обвиняет правительство страны в бездействии и в уклонении от защиты христианских общин, подвергающихся зверствам и насилиям.



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