Архидиоцез Мюнхена скорректировал текст интервью кардинала Маркса, в котором он допускал благословение однополых пар

Представитель кардинала Рейнхарда Маркса из возглавляемого им архидиоцеза Мюнхена и Фрайзинга обратился к агентству CNA с просьбой исправить перевод ранее опубликованного интервью с кардиналом, выразив обеспокоенность тем, что первоначальный перевод содержит ошибочные утверждения и не отражает подлинной позиции кардинала Маркса. Агентство CNA опубликовало отрывок нового перевода, предоставленный представителем кардинала Рейнхарда Маркса в рамках коррекции первоначального текста. Публикуем его в переводе на русский язык: «Карин Вендлингер: — Так Вы можете представить, что может существовать путь для благословения однополых пар в Католической Церкви? Кардинал Маркс: — Не существует общего решения, и я считаю, это было бы неправильно, потому что мы говорим о пастырском попечение в индивидуальных случаях, а это касается и других сфер также, которые мы не можем регулировать, где мы не имеем установленных правил». В интервью от 3 февраля 2018 г. кардинала Рейнхарда Маркса спросили, в соответствии с транскрипцией беседы, представленной архидиоцезом Мюнхена — Фрайзинга, «почему мы наблюдаем так мало прогресса, или вообще его отсутствие» в деле благословения однополых пар, рукоположения женщин в диаконы, а также отказа от обязательного целибата для священников, сообщает Седмица. Кардинал сказал тогда, что для него важным вопросом является то, как «Церковь может отвечать на вызовы, которые ей ставят новые условия современной жизни, а также новые знания, безусловно», особенно в отношении пастырской опеки. Описывая это как «фундаментальную ориентацию», которую подчеркивает Папа Франциск, кардинал Маркс призвал Церковь рассматривать «ситуацию отдельного лица... их жизненную историю, биографию... их отношения» более серьезно и соответственно сопровождать их как индивидуалов. Недавно Рейнхард Маркс призывал к индивидуалистическому подходу к пастырской опеке, которая, по его словам, не является «ни предметом общих правил, ни релятивизмом». Такая «близкая пастырская опека» должна касаться также гомосексуалов, сказал кардинал Маркс в интервью Баварскому государственном радио. «И следует также поощрять священников и пастырей оказывать поддержку людям в конкретных ситуациях. Я здесь не вижу никаких проблем». Специфическая литургическая или публичная форма такого благословения или другие формы «поддержки», которые можно применить, — это совсем другой вопрос, который, по словам архиепископа Мюнхенского, требует дальнейшего тщательного рассмотрения. Согласно транскрипции интервью, предоставленной Мюнхенской архиепископией, на вопрос может ли он «на самом деле представить, что возможен путь для благословения гомосексуальных пар в Католической Церкви», кардинал Маркс ответил, что «нет общих решений, и я считаю, что так было бы неправильно». На вопрос о том, должны гомосексуальные пары получать благословение Церкви, кардинал сказал: «Я бы однозначно отнес это к душпастырской сфере», а не «требовал снова установления каких-то правил — существуют вещи, которые невозможно регулировать».