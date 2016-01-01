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В США 540 церквей провели вечер для людей с особыми потребностями

  
 
Сегодня, 17:52 | Христианские новости
  
 
Более 540 церквей в США и за рубежом проводили вечера Night to Shine («Вечер сияния») для людей с особыми потребностями в рамках ежегодного глобального мероприятия, организованного Фондом Тима Тибоу. Night to Shine - незабываемый вечер, основанный на Божьей любви, для людей с особыми потребностями в возрасте от 14 лет и старше. сообщает CNL В ноябре прошлого года в США и в 16 странах, включая место рождения Тибоу — на Филиппинах, проходили вечера Night to Shine. Одной из локаций, где проводилось мериприятие, была Лютеранская церковь Святого Павла в Бока-Ратон, штат Флорида. В мероприятии участвовало около 160 человек. Преподобный Стив Карретто, пастор церкви святого Павла, рассказал изданию The Christian Post о том, что мероприятие прошло с большим успехом, было полным смеха и улыбок. «Наша надежда состоит в том, что они видят, что они ценны пред Богом, что прошел прекрасный вечер в их честь, потому что для Бога они ценны всегда», - сказал Карретто. «Надеюсь, они узнали, что есть сообщество, называемое Церковью, которое любит людей и заботится о них и их семьях». Мелани Гиббс, сопредседатель вечера Night to Shine в Первой пресвитерианской церкви в Дугласвилле, штат Джорджия, описала событие, в котором приняли участие около 150 гостей и 160 служителей, как наполненное Духом и сосредоточенное на Христе. «Это было весело, будто Царство Небесной спустилось к нам. Такая радость исходила с лиц наших гостей и наших служителей. Это был прекрасный вечер», - сказала Гиббс изданию The Christian Post. «Нет ничего подобного этому вечеру. Просто наблюдать, как гости наслаждаются танцами - это незабываемое зрелище». Первая пресвитерианская церковь в Дугласвилле проводила Night to Shine во второй раз, и в этом году они сотрудничали с церковью Crossroads Church. «В партнерстве с другим собранием разделять Божью любовь было действительно благословением», - добавила Гиббс. Тим Байер, ведущий пастор Баптистской церкви Веры в штате Мэриленд Глен Берни, объяснил, что в этом году его церковь проводила такое мериприятие во второй раз, и они планируют продолжить его проводить ежегодно. «Night to Shine была невероятной. Все наши гости, все наши волонтеры сияли от счастья от начала до конца», - сказал Байер. «У нас было 115 гостей и более 150 волонтеров. Каждый человек был благословлен». Одна из конгрегаций, в которой впервые проводилось мероприятие, церковь «Надежда» в Ист-Хэмптоне, штат Коннектикут, проводила свое мероприятие в местном здании средней школы. Мишель Дейтон, координатор вечера в церкви «Надежда», сказала изданию The Christian Post, что 63 гостя, которые присутствовали на мероприятии, были в восторге. «После посещения регистрационного стола и встречи со служителями, каждый гость получил бутоньеру и профессиональную фотографию», - пояснила Дейтон. «Затем они посетили парикмахерскую, студию визажа и им почитстили обувь. Кульминацией стало сопровождение по красной дорожке с толпой папарацци, и людьми, подбадривающими их». Как и в случае с другими подобными событиями, церковь «Надежда» также обеспечила гостей «комнатой отдыха», а также ужином. «Я думаю, что одним из самых важных моментов вечера была церемония коронования», - отметила Дейтон. «Сначала на сцену вывели женщин и короновали их, некоторые из них позировали, когда выходили на сцену, а затем на сцену вышли мужчины, которых также короновали и фотографировали».



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