Честность в отношении с Богом. 7 - Субботняя школа

Нужно ли приносить десятины? Зачем нужна Ветхозаветная десятина в Новом Завете? Духовная десятина или материальная? Что такое честность в отношениях с Богом?

Близненко В.



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"Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля" (Иез.44:9)



- Войти во Святилище мог только обрезанный.

- Чтобы принести десятину нужно войти во Святилище.

- Необрезанный не может принести десятину во Святилище (потому что не может туда войти).



Если осталась десятина на физическом уровне (не только духовном), то и условия ее принесения также остаются и на физическом уровне, а не только духовном.

Т.е. если остается десятина материальная, то остается и материальное обрезание (а не только на сердце).

Будем честными в отношении с Богом и не будем отсеивать одни заповеди, как нужные, а другие как ненужные.



Антон Заруба.





- Нужно ли приносить десятины? Зачем нужна Ветхозаветная десятина в Новом Завете? Духовная десятина или материальная? Что такое честность в отношениях с Богом?Близненко В."Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой,, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля" (Иез.44:9)- Войти во Святилище мог только обрезанный.- Чтобы принести десятину нужно войти во Святилище.- Необрезанный не может принести десятину во Святилище (потому что не может туда войти).Если осталась десятина на физическом уровне (не только духовном), то и условия ее принесения также остаются и на физическом уровне, а не только духовном.Т.е. если остается десятина материальная, то остается и материальное обрезание (а не только на сердце).Будем честными в отношении с Богом и не будем отсеивать одни заповеди, как нужные, а другие как ненужные.