Убавленный разум и мудрость

В Писании есть уникальный текст: "не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего". (Втор.4:2)



И связанный с ним текст:

"Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум". (Втор.4:6)



Как интересно получается - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.

Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.



И это не значит вычеркнуть и убавить заповеди из Библии. Можно говорить о их важном духовном наследиии, смысле.



Но взять и убавить заповедь не из Библии, а убавить ее из своей жизни.



Сколько таких "убавленных" заповедей вы знаете?



Помните - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.

Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.





Антон Заруба.

05.02.2018г.







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