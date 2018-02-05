Убавленный разум и мудрость

|
|
В Писании есть уникальный текст: "не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего". (Втор.4:2)
И связанный с ним текст:
"Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум". (Втор.4:6)
Как интересно получается - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.
Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.
И это не значит вычеркнуть и убавить заповеди из Библии. Можно говорить о их важном духовном наследиии, смысле.
Но взять и убавить заповедь не из Библии, а убавить ее из своей жизни.
Сколько таких "убавленных" заповедей вы знаете?
Помните - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.
Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.
Антон Заруба.
05.02.2018г.
-