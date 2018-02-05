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Убавленный разум и мудрость

  
 
Вчера, 20:39 | Заруба Антон
  
 
В Писании есть уникальный текст: "не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего". (Втор.4:2)

И связанный с ним текст:
"Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум". (Втор.4:6)

Как интересно получается - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.
Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.

И это не значит вычеркнуть и убавить заповеди из Библии. Можно говорить о их важном духовном наследиии, смысле.

Но взять и убавить заповедь не из Библии, а убавить ее из своей жизни.

Сколько таких "убавленных" заповедей вы знаете?

Помните - тот, кто убавляет заповеди из своей жизни - тот убавляет у себя разум и мудрость.
Упразднить какую то заповедь - значит потерять разум.


Антон Заруба.
05.02.2018г.



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