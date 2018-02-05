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Родословие имен в разном порядке. Почему?

  
 
Вчера, 20:15 | Заруба Антон
  
 
В Писании есть от около десяти родословий сынов (колен) Израилевых. И не всегда эти списки идентичны, бывает, что список имен идет в одном порядке, потом в другом (т.е. перечисление имен в разной последовательности).
Вопрос: почему так происходит?

Вначале идет перечисление детей Лии, потом Рахиль. Но не этот аспект меня интересует в данный момент.

Предполагаю, что этот список ЖИВОЙ. Это значит, что от поведения патриархов, а потом уже и колена в целом, они поднимались в списке выше или ниже - в зависимости от своих дел, которые определяли их положение в списке.
Это как сказано: "последние будут первыми и первые последними".

Конечно не совсем правильное сравнение, но это как в спортивной турнирной таблице, команды то опускаются, то поднимаются. И все зависит от того , как ты СЕЙЧАС сыграл, а не что было вчера.

Ты первый в списке не навсегда, как это видно из положения Рувима, который был первенцем, но потерял преимущество.



Антон Заруба.
05.02.2018г.



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