Глава католиков Германии высказался за благословение однополых пар

Глава Епископской конференции Германии архиепископ Мюнхена и Фразинга кардинал Рейнхард Маркс заявил, что, по его мнению, католические священники должны иметь разрешение от своего священноначалия в отдельных случаях давать благословение однополым парам, сообщило издание британских католиков Catholic Herald. Кардинал Рейнхард Маркс, который, к слову, является членом Совета кардиналов при Папе Франциске, сказал, что решение по данному вопросу должно приниматься «священником на основе частного случая, в индивидуальном порядке под пастырским надзором», сообщает Седмица. В интервью Баварскому государственному радио по случаю десятой годовщины своего пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга, которое кардинал дал 3 февраля, Маркс отметил: «Здесь речь идет о пастырском попечении в отдельных случаях, и это касается также и других сфер, которые мы не можем четко регулировать и где мы не имеем установленных правил» (т.е. диаконская хиротония для женщин, отказ от обязательного целибата духовенств аи проч.). В прошлом месяце епископ Франц-Йозеф Боде, вице-президент Германской епископской конференции, призвал к дебатам на тему: должны католические священники благословлять однополые союзы? Боде тогда сказал: «Мы должны спросить себя, как мы встречаем тех, кто формирует такие отношения и при этом задействован в жизни Церкви, как мы сопровождаем их в пастырском и литургическом плане?»