Главный раввин Украины призвал “наказать Польшу” и перенести марш в память жертв Холокоста в Украину

Глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Асман призвал провести традиционный “Марш живых” в память жертв Холокоста не в Польше, а в Украине. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на письмо, которое Асман направил министру образования Израиля Нафтали Беннет в связи с недавно принятым Сенатом Польши законом об Институту национальной памяти, пишет Гордон. "В ответ на закон, который запрещает говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить "Марш живых" для израильских школьников. Как главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", – говорится в обращении Асмана. Он убежден, что такие меры станут "наказанием" для Польши, бюджет которой лишится десятков миллионов долларов, которые поступали от организации "Марша живых". По словам Асмана, в программу мероприятий в Украине можно включить Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь во Львове. Главный раввин Украины назвал польский закон антисемитским, "призванным изменить историю и заглушить голоса свидетелей Холокоста". 1 февраля Сенат Польши проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет. Исключение сделано для художественных произведений и научных дискуссий. В МИД Израиля заявили, что закон "оспаривает историческую правду". Ежегодно в апреле в Польшу на "Марш живых" приезжала еврейская молодежь из разных стран, чтобы изучать историю Холокоста.