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Украинские школы начнут по-новому собирать деньги с родителей

  
   
 
Запрет на деятельность родительских комитетов в Украине не сильно снизит нагрузку на кошельки родителей учеников. Поборы могут продолжится и вне их рамок, считает экс-директор центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. «Сейчас нет ни одного нормативного акта, который бы регулировал деятельность таких комитетов. Если у вас будет требовать деньги, например, через мессенджеры — можно смело обращаться к правоохранителям и в органы управления образованием. Также не исключаю, что вместо родительских комитетов могут начать создавать дополнительные школьные фонды, чтобы попытаться каким-то образом стрясти с родителей дополнительно денег», — заметил он в разговоре с UBR.ua. Напомним, что Министерство образования Украины запретило деятельность родительских комитетов в школах. Приказ, согласно которым регулировалась их деятельность был отменен профильным министром еще в декабре прошлого года, но известно общественности об этом стало только сейчас. Не секрет, что часто подобные родительские комитеты создавались под чутким руководством школьной дирекции и выступали ширмой для коррупционных поборов, с их согласия в учебных учреждениях вводились, порой, совершенно абсурдные требования к дисциплине, школьной форме, внешнему виду учеников и пр. Нередко деятельность комитетов приводило к серьезным конфликтам как родителей с руководством школ, так и между собой. Теперь же их деятельность вне закона, говорят эксперты. И многим украинским школам нужно в обязательном порядке переписать свои уставы, в которых значатся упоминание о деятельности родительских комитетов.



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