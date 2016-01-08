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События и размышления  
  Студента в кипе выгнали с экзамега в МГУ  
 
Сегодня, 12:18 | ---
  
 
Профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова отказался принять экзамен у студента, который был в кипе. Учащийся уже пожаловался в ректорат.

Как сообщает сайт "Сова", профессор Вячеслав Бабурин, заведующий кафедрой экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, предложил молодому человеку снять головной убор или покинуть аудиторию. Студенту Льву Бороде пришлось искать другого преподавателя, готового принять у него экзамен. К счастью, через секретариат ему удалось найти более толерантного экзаменатора.

Студент подал жалобу на Бабурина в ректорат. По словам Бороды, ранее он уже сталкивался с проявлением религиозной нетерпимости в стенах вуза. Когда он попросил освободить его от занятий физкультуры в Йом-Кипур - день искупления грехов, когда иудеи держат строгий пост, - другой преподаватель посоветовал ему "покреститься".

Между тем декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов объяснил недопуск студента в кипе к экзамену требованиями устава вуза. "Претензий к профессору Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году", - рассказал Добролюбов агентству "Москва".

В этих правилах написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. "Я посмотрел на сайтах многих других вузов - все то же самое абсолютно", - подчеркнул декан.

Кипа - традиционный еврейский мужской головной убор, представляющий собой легкую шапочку. Ортодоксальные евреи носят кипу всегда.

Отметим, гораздо больше споров в обществе вызывает вопрос, разрешать ли носить в учебных заведениях хиджабы. В Чечне еще в марте 2017 года решили его в пользу мусульманских верующих: парламентарии республики внесли в закон "Об образовании" новую статью 23.1, согласно которой за учащимися закрепляется право носить в учебных учреждениях ту одежду, которая соответствует их вероисповеданию.

В Московской патриархии раскритиковали это нововведение. По мнению представителей Русской православной церкви, принятый в Чечне закон нарушает принцип светского характера образования в государственных школах. В Кремле тогда заявили, что пока не сформулировали свою позицию относительно этого закона.

Тем временем в апреле того же года в медицинском колледже города Серова Свердловской области запретили ношение хиджабов. Там такую меру объясняли борьбой с экстремизмом.



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