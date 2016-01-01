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Папа Римский Франциск призвал возобновить палестино-израильский диалог

  
   
 
Папа Римский Франциск призвал к срочному возобновлению диалога между Израилем и Палестиной, нацеленного на мирное сосуществование двух государств в рамках согласованных между ними границ и при полном уважении особого статуса Иерусалима. «Заверяю, что не премину и далее молить Бога о деле мира, настоящего, реального мира. В особенности возношу молитвы за то, чтобы лица, ответственные за народы, гражданские и религиозные власти предпринимали шаги по предотвращению новых волн насилия и поддержанию любых усилий, направленных на преобладание согласия, справедливости и безопасности для народов этой благословенной Земли», — сказал понтифик в послании шейху Ахмаду Аль-Тайибу, верховному имаму одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира «Аль-Азхар». Текст обращения был обнародован Ватиканом в четверг, 18 января. «Со своей стороны Святой престол не прекратит призывать к срочной необходимости возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для переговорного решения, нацеленного на мирное сосуществование двух государств в рамках согласованных между ними границ, признанных на международном уровне, при полном уважении особой природы Иерусалима, значение которого выходит за рамки любых соображений относительно территориальных вопросов», — подчеркнул Франциск. В папском послании отмечается, что особый статус Иерусалима также должен быть гарантирован на международном уровне, что позволит в будущем добиться примирения на всем Ближнем Востоке.



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