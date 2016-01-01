Власти Израиля запретили реставрировать мечеть Аль-Акса

В Управлении вакфов Иерусалима заявили, что власти Израиля запретили проводить реставрационные работы в мечети «Аль-Акса». По словам пресс-секретаря Управления Фираса ад-Дибса, информирует Islam-today. Об этом Бюро по вопросам реконструкции древней мечети уведомили сотрудники израильской полиции, пишет РИСУ. Сообщается, что работы запрещено проводить как непосредственно в здании храма, так и на любых постройках на его территории. В случае, если запрет этот будет нарушен, ответственность за это, как отмечается, будет нести заместитель главы Бюро по вопросам реконструкции Таха Увейда.