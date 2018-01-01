Дети с этими навыками в два раза чаще попадают в ВУЗ | здоровье, медицина, лечение





Трудно поверить, что то, что знает ваш ребенок, когда ему пять лет, может повлиять на его будущие шансы на успех. Но это именно то, о чем было опубликовано в исследовании 2015 года и напечатано в Американском журнале общественного здравоохранения.



Исследователи обнаружили, что навыки, которые предсказывают будущий успех, не имеют ничего общего с чтением или правописанием. Вместо этого, говорят они, социальные и эмоциональные навыки вашего ребенка определяют, насколько вероятно, что ваш ребенок должен учиться в ВУЗе, а не оказаться в тюрьме.







Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Дьюка опросили воспитателей детских садов о социальной и эмоциональной компетентности детей. Учителя оценили, насколько хорошо дети делились, слушали других, разрешали проблемы со своими сверстниками и старались быть полезными.



Затем исследователи наблюдали за этими детьми, когда они стали молодыми людьми, чтобы выяснить, что с ними произошло. Они обнаружили, что дети с самыми высокими социальными и эмоциональными оценками в детском саду стали еще лучше в целом.



На каждый пункт высокого показателя социальной компетентности детей в детском саду они в два раза чаще получали высшее образование. У них было также больше шансов получить полный рабочий день в возрасте до 25 лет.



Но дети, которые не могли сотрудничать, слушать и разрешать конфликты, с меньшей вероятностью закончили среднюю школу, не говоря уже о колледже. У них больше шансов иметь юридические проблемы и проблемы злоупотребления психоактивными веществами.



На снижение каждого пункта социальной компетентности в возрасте пяти лет у ребенка было 67% шанса быть арестованным в раннем возрасте. Кроме того, это означало, что у ребенка повышался уровень приема алкогольных напитков до 52% и проблемы с жильем до 82%.



Имея все доказательства, подтверждающие важность социальных и эмоциональных навыков, разве невероятно, что мы все еще вкладываем большую часть наших ресурсов в обучение детей академическим навыкам? От музыки «Малыш Эйнштейн» до флэш-карт для малышей – на рынке есть тонны продуктов, которые обещают помочь вашим детям добиться успеха.



Но ни один из этих продуктов не поможет вашим детям стать эмоционально компетентными. Вы должны сами обучать их этим навыкам. Ваши дети не научатся им в школе.



Не паникуйте, если ваш ребенок уже закончил детский сад. Вы можете научить этим навыкам в любое время, но важно дать детям возможность практиковаться, используя свои новые навыки. При регулярной практике дети могут развить умственную сноровку, необходимую им для достижения наибольшего потенциала.



Вот несколько простых стратегий, которые могут помочь вашему ребенку получить эмоциональную компетентность.



Обозначьте чувства вашего ребенка.



Скажите что –либо подобное: «Похоже, тебе грустно сейчас» или «Я вижу, что ты возбужден сейчас». В конце концов, ваш ребенок научится самостоятельно выражать свои эмоции.



Подтвердите чувства ребенка.



Сопротивляйтесь желанию произнести фразы типа «Успокойся – не так уж это и важно». Вместо этого скажите: «Я знаю, что ты действительно расстроен сейчас». Независимо от того, считаете ли вы, что его эмоциональный отклик не соответствует ситуации, научите своего ребенка, что все в порядке, когда у него сильные чувства.



Повторяйте выражение лица.



Скажите: «Сделай лицо, которое покажет мне, как этот мальчик чувствовал себя, когда его толкнули». Когда ваш ребенок делает грустное или сердитое лицо, он на самом деле испытывает в это мгновение эту эмоцию. И он сможет развить в себе больше эмпатии, которая является ключевым элементом социального успеха.



Пусть ваш ребенок испытывает неудобные эмоции.



Это естественно, что бывает иногда скучно, злобно, страшно или одиноко. Научите детей здоровым стратегиям справляться с дискомфортом и поддерживайте их, когда они пытаются это сделать. С вашей поддержкой они могут понять, что с неудобными эмоциями можно справиться.



Корректируйте поведение, а не эмоции.



Дайте понять, что сердитые чувства – это нормально, но агрессивное поведение – нет. И научите своего ребенка, что чувствовать себя грустно можно, но кричать во все горло в магазине – нельзя. Используйте дисциплину, которая учит лучшим способам борьбы с эмоциями.



Независимо от того, сколько лет вашему ребенку, сделайте умственную прочность частью вашей повседневной жизни. Сделав это семейной привычкой, вы также отточите свои собственные навыки. И вы дадите своему ребенку инструменты, которые ему нужны для достижения наибольших возможностей.



Эми Морин является лицензированным клиническим социальным работником, психотерапевтом, преподавателем психологии и международно признанным экспертом по ментальной силе.







- Исследования показывают, что эти два навыка могут иметь большее значение, чем интеллект.Трудно поверить, что то, что знает ваш ребенок, когда ему пять лет, может повлиять на его будущие шансы на успех. Но это именно то, о чем было опубликовано в исследовании 2015 года и напечатано в Американском журнале общественного здравоохранения.Исследователи обнаружили, что навыки, которые предсказывают будущий успех, не имеют ничего общего с чтением или правописанием. Вместо этого, говорят они, социальные и эмоциональные навыки вашего ребенка определяют, насколько вероятно, что ваш ребенок должен учиться в ВУЗе, а не оказаться в тюрьме.Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Дьюка опросили воспитателей детских садов о социальной и эмоциональной компетентности детей. Учителя оценили, насколько хорошо дети делились, слушали других, разрешали проблемы со своими сверстниками и старались быть полезными.Затем исследователи наблюдали за этими детьми, когда они стали молодыми людьми, чтобы выяснить, что с ними произошло. Они обнаружили, что дети с самыми высокими социальными и эмоциональными оценками в детском саду стали еще лучше в целом.На каждый пункт высокого показателя социальной компетентности детей в детском саду они в два раза чаще получали высшее образование. У них было также больше шансов получить полный рабочий день в возрасте до 25 лет.Но дети, которые не могли сотрудничать, слушать и разрешать конфликты, с меньшей вероятностью закончили среднюю школу, не говоря уже о колледже. У них больше шансов иметь юридические проблемы и проблемы злоупотребления психоактивными веществами.На снижение каждого пункта социальной компетентности в возрасте пяти лет у ребенка было 67% шанса быть арестованным в раннем возрасте. Кроме того, это означало, что у ребенка повышался уровень приема алкогольных напитков до 52% и проблемы с жильем до 82%.Имея все доказательства, подтверждающие важность социальных и эмоциональных навыков, разве невероятно, что мы все еще вкладываем большую часть наших ресурсов в обучение детей академическим навыкам? От музыки «Малыш Эйнштейн» до флэш-карт для малышей – на рынке есть тонны продуктов, которые обещают помочь вашим детям добиться успеха.Но ни один из этих продуктов не поможет вашим детям стать эмоционально компетентными. Вы должны сами обучать их этим навыкам. Ваши дети не научатся им в школе.Не паникуйте, если ваш ребенок уже закончил детский сад. Вы можете научить этим навыкам в любое время, но важно дать детям возможность практиковаться, используя свои новые навыки. При регулярной практике дети могут развить умственную сноровку, необходимую им для достижения наибольшего потенциала.Вот несколько простых стратегий, которые могут помочь вашему ребенку получить эмоциональную компетентность.Скажите что –либо подобное: «Похоже, тебе грустно сейчас» или «Я вижу, что ты возбужден сейчас». В конце концов, ваш ребенок научится самостоятельно выражать свои эмоции.Сопротивляйтесь желанию произнести фразы типа «Успокойся – не так уж это и важно». Вместо этого скажите: «Я знаю, что ты действительно расстроен сейчас». Независимо от того, считаете ли вы, что его эмоциональный отклик не соответствует ситуации, научите своего ребенка, что все в порядке, когда у него сильные чувства.Скажите: «Сделай лицо, которое покажет мне, как этот мальчик чувствовал себя, когда его толкнули». Когда ваш ребенок делает грустное или сердитое лицо, он на самом деле испытывает в это мгновение эту эмоцию. И он сможет развить в себе больше эмпатии, которая является ключевым элементом социального успеха.Это естественно, что бывает иногда скучно, злобно, страшно или одиноко. Научите детей здоровым стратегиям справляться с дискомфортом и поддерживайте их, когда они пытаются это сделать. С вашей поддержкой они могут понять, что с неудобными эмоциями можно справиться.Дайте понять, что сердитые чувства – это нормально, но агрессивное поведение – нет. И научите своего ребенка, что чувствовать себя грустно можно, но кричать во все горло в магазине – нельзя. Используйте дисциплину, которая учит лучшим способам борьбы с эмоциями.Независимо от того, сколько лет вашему ребенку, сделайте умственную прочность частью вашей повседневной жизни. Сделав это семейной привычкой, вы также отточите свои собственные навыки. И вы дадите своему ребенку инструменты, которые ему нужны для достижения наибольших возможностей.является лицензированным клиническим социальным работником, психотерапевтом, преподавателем психологии и международно признанным экспертом по ментальной силе.







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