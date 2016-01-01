Глава РПЦ: Отказ от наличных денег может ограничить свободу человека

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может ограничить свободу человека, предупредил патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ опасается, что доступ к картам в будущем могут ограничить по критерию лояльности: «Церковь очень обеспокоена». Патриарх на Рождество дал интервью телеканалу «Россия». Он, в частности, заявил: «У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на newsru.com. «Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — цитирует предстоятеля РПЦ РИА Новости. Он также привел пример «одной из европейских стран». По его словам, там людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, о ее обычаях и законах. Патриарх заверил, что в ролике очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ. «По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит «да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально», он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит, — заявил патриарх. — А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос». Вместе с тем предстоятель Русской церкви не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений». В конце декабря пресс-служба Патриархии сообщила о «неких запросах», авторы которых пытаются выяснить состояние церковного бюджета с целью «очередных нападок». Кирилл тогда заверил, что «церковный бюджет находится под строжайшим контролем», и организация «жестко экономит», чтобы высвободить средства на реализацию программ.