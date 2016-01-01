Экс-глава РС ЕХБ назвал признание Иерусалима столицей Израиля исполнением пророчеств

Юрий Сипко, бывший председатель Российского союза Евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ) назвал признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля большим плюсом и исполнением пророчеств. Об этом служитель сказал в недавнем интервью редактору «Международной христианской газеты» Андреасу Патцу, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com. «Жест, который так демонстративно показал Трамп мировому сообществу и, который отстаивает, что удивительно, ведь признание Иерусалима столицей Израиля – решение не простое, — отметил Юрий Сипко. — Тем не менее это признание такой великой державой как США, причем столь демонстративное, я рассматриваю как позитивное. Ведь восстановление Израиля без восстановления Иерусалима – это все еще несостоявшийся проект». Он добавил, что такое решение связано с исполнением библейских пророчеств о восстановлении Израиля. «Восстановление Израиля, его столицы, служения – это все пророческие обетования, которые созидают Израиль через две тысячи лет блужданий. И этот акт о создании Израиля, принятый 70 лет назад… Не было никогда такого в истории, чтобы народ, две тысячи лет отсутствующий на карте мира, вдруг создал государство, которое через 70 лет стало мощнейшим на всем Ближнем Востоке. Не только исторически, но и экономически… мощнейшее в своей здравой и мудрой позиции, являющей образец Божьего откровения, — подчеркнул служитель. – Поэтому я вижу в этом подтверждение пророчеств о том, что Израиль будет Израилем, и он отыграет последнюю ноту семилетнего завершения эпохи человеческих скитаний». В интервью Юрий Сипко также прокомментировал ситуацию, сложившуюся в России в связи с принятием «пакета Яровой», высказал мнение о том, могут ли баптисты оказаться следующими после Свидетелей Иеговы и ответил на вопрос о том, кто в российском союзе ЕХБ определяет степень любви баптистов к власти.