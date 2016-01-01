У Стены Плача нашли печать, принадлежавшую правителю Иерусалима, который жил 2700 лет назад

В понедельник, 1 января 2018 г., Управление древностей Израиля анонсировало уникальную находку: во время раскопок у Стены Плача нашли уникальную глиняную печать, которая принадлежала правителю Иерусалима, жившему 2700 лет назад, сообщают израильские СМИ. Печать имеет вид глиняного овала (13х15 мм) толщиной 2-3 мм, на котором вытеснено изображение двух мужчин в длинной полосатой одежде, которые приветствуют друг друга поднятыми руками, сообщает Седмица. Надпись на печати ученые расшифровали как: «принадлежит правителю Иерусалима». По оценке археологов, эта находка датируется VII-VI веками до н.э., то есть поздним периодом Первого храма. В Управлении древностей отмечают, что «правители Иерусалима» (другие варианты перевода: градоначальники, губернаторы) дважды упомянуты в Торе. Так называют Иеошуа, правившего Иерусалимом в царствование Езекии (VIII век до н.э.), и Маасея, правившего Иерусалимом в царствование Иосии (VII век до н.э.). Обнаружил печать археолог Шимон Коэн во время просеивания почвы на руинах здания, которое датируется поздним периодом Первого храма. Это строение находится примерно в 100 метрах к западу от западной стены Храма (Стены Плача). В нем, очевидно, могли жить высокопоставленные чиновники. Не факт, что печать непосредственно принадлежала одному из правителей Иерусалима. Ее владельцем мог быть один из уважаемых жителей города, который получил ее в дар от градоначальника как символ дружбы или просто как сувенир. Такие печати могли использовать и как пломбы на товарах. По другой версии, речь идет о печати (булле) для запечатывания писем. Ранее археологи находили десятки подобных булл периода Первого храма, но никогда до сих пор на них не обнаруживались надписи, свидетельствовавшие об их принадлежности правителю Иерусалима.