Эксперты назвали лучшую в мире диету

Диетологи из U.S. News and World Report определили самую эффективную диету из ныне признанных на территории США. Диета под названием DASH, признанная лидером, предусматривает отказ от соли и сахара, а также от жирных продуктов, пишется на сайте Национального института сердца, легких и крови. Отказ от соли и сахара может быть как частичный (снижение потребления), так и полный. При этом необходимо также исключить из рациона продукты, которые характеризуются высоким содержанием жиров. При соблюдении данной диеты замечается снижение кровяного давления и уровня холестерина в организме. По мнению экспертов, эффект от данной диеты лучше, нежели от многих лекарственных препаратов. Лидирующую позицию диета DASH разделила со средиземноморской, помогающей уменьшить вес, улучшить работу мозга и сердца, а также предотвратить риск диабета и онкологических заболеваний.