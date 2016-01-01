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Половина взрослых британцев останется в одиночестве на Рождество

  
   
 
По данным опроса, проведенного в Британии благотворительной организацией «Армия спасения», около половины взрослых британцев будут одиноки на Рождество, и при этом три четверти опрошенных беспокоятся о других таких же одиноких, сообщает Седмица. Опрос показал, что одиночество – весьма серьезная проблема для многих на Рождество: мало того, что половина британцев встречают праздник в одиночестве, но еще и пятая часть признается, что у них нет никого, к кому можно было бы обратиться за помощью и сочувствием. Интересно при этом, что почти три четверти опрошенных сообщили, что беспокоятся о других одиноких и покинутых из числа своих знакомых. «Никто не должен чувствовать себя забытым и одиноким на Рождество и, конечно же, нельзя допускать такую ситуацию, когда человеку даже не к кому обратиться за помощью и сочувствием, – говорит Эндрю Уилеман (Andrew Wileman) ответственный служащий «Армии спасения». – Проблема одиночества в особенности серьезна для престарелых, поскольку многим из них трудно налаживать и поддерживать дружеские связи в своих общинах из-за болезни, инвалидности и трудностей с передвижением. Все это мешает им встречаться со знакомыми, друзьями и родными». Уилеман подчеркнул важность налаживания «общинных и человеческих связей», дружеских отношений с соседями, а для этого людям нужно проявлять внимание и интерес друг к другу, активней вступать в контакты, предлагать практическую помощь нуждающимся, а также подключаться к службам знакомств и поиска друзей. «Самое главное – не проходить мимо, не быть равнодушным, – подчеркнул Уилеман. – Мы призываем каждого, кто знает одиноких людей, проявить к ним внимание и поделиться частичкой душевного тепла на Рождество. В поиске таких нуждающихся можно обратиться в местное отделение «Армии спасения», либо посоветоваться по телефону со служащими благотворительных организаций, к примеру Age UK и The Silver Line, и вам помогут».



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