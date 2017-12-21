Что сказать вашим юным спортсменам до и после игры? | здоровье, медицина, лечение





Из-за этого влияния на них и на нас мы, как родители, хотим сделать все возможное, чтобы помочь им до и после игры. Именно здесь родители обладают огромной способностью заниматься магическим мышлением. Позвольте объяснить.







Как родители наших детей, мы думаем, что у нас много власти над ними. И в значительной степени мы ведём себя так, будто являемся самыми влиятельными силами в жизни этих развивающихся людей. И эта вера в силу, которая влияет на наших детей, распространяется на то, как они действуют в день игры. Родители верят в то, что если они просто скажут правильные вещи, их дети волшебным образом будут



Желая использовать эту силу, общий вопрос, который мне задают родители, таков: «Что я могу сказать моему малышу в день игры, чтобы помочь ему добиться успеха?»



Ничто, чтобы вы ни сказали своим детям, не заставит их играть лучше. Ни «Ты можешь это сделать!», «Мы верим в тебя!», «Повеселитесь!», «Постарайся изо всех сил!» или «Иди вперед». Вы не можете их настроить, напоминая им, что им нужно стараться, или каким-то образом повышая их мотивацию, уверенность или концентрированность. Они будут играть в этот день так же хорошо, как они способны, независимо от мотивационных мнений или вдохновляющих выступлений, которые вы им даете.



Но, к сожалению, у вас есть способность обеспечить им плохую игру тем, что вы говорите. Ваши слова могут создавать давление, делать их нервными, заставлять фокусироваться на результате, а не на самой игре. Ваши слова заставляют их думать о вас, об их соперниках, уменьшают их мотивацию или уверенность, вызывают у них страх соперничества. «Ты можешь выиграть!», «Используй хорошую технику!», «Мы будем болеть за вас!» или «Пойди туда и победи его!» - это в значительной степени поцелуй смерти для ваших детей в день игры.



У нас есть два совета, как вам вести себя перед игрой. Прежде чем они присоединятся к своей команде, чтобы разогреться, крепко их обнимите и скажите: «Я люблю тебя!» Затем держитесь от них подальше до начала игры. Если они видят вас перед игрой, сопротивляйтесь желанию что-либо сказать и просто улыбайтесь, показывая им большой палец вверх или посылая им воздушный поцелуй. И, между прочим, как отец двух молодых спортсменов, я стараюсь практиковать то, о чем проповедую. И да, это действительно сложно.



Другой вопрос, который мне часто задают, это: «Что я скажу своему малышу после игры?» Мой первый совет: независимо от того, хорошая или плохая у них была игра, не торопитесь прямо к ним. Важная часть в обучении ваших детей справляться с успехом или неудачей в спорте (и в жизни) – это позволить им остаться им со своим выступлением один на один, глубоко переживать любые эмоции, которые они могут испытывать (будь то расстройство, разочарование, восторг или радость) и анализировать то, как они сами играли. Если у них была отличная игра, вы хотите, чтобы они могли насладиться своим успехом и продлить их радость. Если у них была неутешительная игра, ваше первое желание – броситься к ним и защитить их от боли неудачи, успокаивая, смягчая и утешая их. Это худшее, что вы можете сделать.



Одним из величайших эмоциональных уроков, которые могут извлечь ваши молодые спортсмены, является то, как бороться с неизбежными взлетами и падениями, которые произойдут в их спортивной жизни. И эти уроки требуют, чтобы им было плохо. Таким образом, был ли то успех или неудача, дайте вашему молодому спортсмену пространство, чтобы полностью пережить свое выступление, прежде чем вы прибежите и окружите его поздравлениями или соболезнованиями.



Если вы предоставите им это пространство, вы захотите, чтобы он пришел к вам, а не вы шли к нему. Но что вы скажете, когда встретитесь? Если у них была хорошая игра, самые распространенные реплики, которые я слышал, были: «Ты победил!» или «Ты был так хорош!» или «Ты был звездой!» Достаточно сказать, что ни один из этих комментариев не очень полезен для ваших детей.



Если у них была игра, которая разочаровала их, не пытайтесь заставить их чувствовать себя лучше, это не сработает. Комментарии типа: «Ты хорошо выступишь следующий раз», «Я думаю, ты играл хорошо» или «Это не имеет значения» вообще не полезны. Если эти неприятные чувства просто исчезнут, ваши дети упускают существенную возможность испытать свои эмоции и получить эмоциональные навыки.



Если у них была игра, которая, как вы знаете, была хорошей, не чувствуйте себя обязанным сказать им, насколько хороша игра, они знают, как они «сделали хорошо». Таким образом, нет оснований для комплиментов, таких как «Ты был потрясающим» или «Хорошая работа!» или «Так держать!» Их фактический успех – это все, что им нужно, чтобы подтвердить свои усилия, укрепить их доверие и привлечь внимание к участию в спортивных мероприятиях. Кроме того, если вы не играли или не тренировались сами на высоком уровне, ваши комментарии так же достоверны, как и того человека, который ничего не знает о спорте.



У меня есть два совета, что сказать и сделать после игры, будь то успех или неудача. Во-первых, точно так же, как и перед игрой, обнять и сказать: «Я люблю тебя!» Если они очень печальны после разочаровывающей игры, не говорите ничего больше. Просто будьте рядом с ними и грустите вместе. Да, им грустно, и это трудно для любого родителя, но они чувствуют вашу поддержку, потому что вы рядом с ними.



Во-вторых, я узнал об этом у Уэйн Брайан, отца многократных чемпионов по теннису в Большом шлеме, Боба и Майка Брайана. Его совет, и то, что он делал после каждого матча со своими мальчиками, состоит в том, чтобы просто спросить: «Где вы хотите пообедать?» Сообщение, которое вы посылаете своим юным спортсменам, состоит в том, что вы переживаете за их спорт. В то же время, вы сообщаете им, что как они это делали, не так важно для вас. И, особенно после разочаровывающей потери, Уэйн говорит, что он просто хотел, чтобы его мальчики поняли, что с ними все будет в порядке, и эта жизнь продолжается. Я думаю, это лучшее сообщение нашим молодым спортсменам после того, как они так много вложили в их спорт, который они выбрали своей целью.



Джим Тейлор, доктор философии, преподает в Университете Сан-Франциско.

Его специальность – психология бизнеса, спорта и воспитания.



фото: academy-sport . com День игры – это напряженное время для спортсменов и родителей. Спортсмены прилагают усилия на поле игры и должны признать, что эти усилия не всегда окупаются в спорте. Родители хотят лучшего для своих детей, и это заставляет нас бояться, что наши дети не добьются успеха, которого они так хотят.Из-за этого влияния на них и на нас мы, как родители, хотим сделать все возможное, чтобы помочь им до и после игры. Именно здесь родители обладают огромной способностью заниматься магическим мышлением. Позвольте объяснить.Как родители наших детей, мы думаем, что у нас много власти над ними. И в значительной степени мы ведём себя так, будто являемся самыми влиятельными силами в жизни этих развивающихся людей. И эта вера в силу, которая влияет на наших детей, распространяется на то, как они действуют в день игры. Родители верят в то, что если они просто скажут правильные вещи, их дети волшебным образом будут играть невероятно хорошо.Желая использовать эту силу, общий вопрос, который мне задают родители, таков: «Что я могу сказать моему малышу в день игры, чтобы помочь ему добиться успеха?»Ничто, чтобы вы ни сказали своим детям, не заставит их играть лучше. Ни «Ты можешь это сделать!», «Мы верим в тебя!», «Повеселитесь!», «Постарайся изо всех сил!» или «Иди вперед». Вы не можете их настроить, напоминая им, что им нужно стараться, или каким-то образом повышая их мотивацию, уверенность или концентрированность. Они будут играть в этот день так же хорошо, как они способны, независимо от мотивационных мнений или вдохновляющих выступлений, которые вы им даете.Но, к сожалению, у вас есть способность обеспечить им плохую игру тем, что вы говорите. Ваши слова могут создавать давление, делать их нервными, заставлять фокусироваться на результате, а не на самой игре. Ваши слова заставляют их думать о вас, об их соперниках, уменьшают их мотивацию или уверенность, вызывают у них страх соперничества. «Ты можешь выиграть!», «Используй хорошую технику!», «Мы будем болеть за вас!» или «Пойди туда и победи его!» - это в значительной степени поцелуй смерти для ваших детей в день игры.У нас есть два совета, как вам вести себя перед игрой. Прежде чем они присоединятся к своей команде, чтобы разогреться, крепко их обнимите и скажите: «Я люблю тебя!» Затем держитесь от них подальше до начала игры. Если они видят вас перед игрой, сопротивляйтесь желанию что-либо сказать и просто улыбайтесь, показывая им большой палец вверх или посылая им воздушный поцелуй. И, между прочим, как отец двух молодых спортсменов, я стараюсь практиковать то, о чем проповедую. И да, это действительно сложно.Другой вопрос, который мне часто задают, это: «Что я скажу своему малышу после игры?» Мой первый совет: независимо от того, хорошая или плохая у них была игра, не торопитесь прямо к ним. Важная часть в обучении ваших детей справляться с успехом или неудачей в спорте (и в жизни) – это позволить им остаться им со своим выступлением один на один, глубоко переживать любые эмоции, которые они могут испытывать (будь то расстройство, разочарование, восторг или радость) и анализировать то, как они сами играли. Если у них была отличная игра, вы хотите, чтобы они могли насладиться своим успехом и продлить их радость. Если у них была неутешительная игра, ваше первое желание – броситься к ним и защитить их от боли неудачи, успокаивая, смягчая и утешая их. Это худшее, что вы можете сделать.Одним из величайших эмоциональных уроков, которые могут извлечь ваши молодые спортсмены, является то, как бороться с неизбежными взлетами и падениями, которые произойдут в их спортивной жизни. И эти уроки требуют, чтобы им было плохо. Таким образом, был ли то успех или неудача, дайте вашему молодому спортсмену пространство, чтобы полностью пережить свое выступление, прежде чем вы прибежите и окружите его поздравлениями или соболезнованиями.Если вы предоставите им это пространство, вы захотите, чтобы он пришел к вам, а не вы шли к нему. Но что вы скажете, когда встретитесь? Если у них была хорошая игра, самые распространенные реплики, которые я слышал, были: «Ты победил!» или «Ты был так хорош!» или «Ты был звездой!» Достаточно сказать, что ни один из этих комментариев не очень полезен для ваших детей.Если у них была игра, которая разочаровала их, не пытайтесь заставить их чувствовать себя лучше, это не сработает. Комментарии типа: «Ты хорошо выступишь следующий раз», «Я думаю, ты играл хорошо» или «Это не имеет значения» вообще не полезны. Если эти неприятные чувства просто исчезнут, ваши дети упускают существенную возможность испытать свои эмоции и получить эмоциональные навыки.Если у них была игра, которая, как вы знаете, была хорошей, не чувствуйте себя обязанным сказать им, насколько хороша игра, они знают, как они «сделали хорошо». Таким образом, нет оснований для комплиментов, таких как «Ты был потрясающим» или «Хорошая работа!» или «Так держать!» Их фактический успех – это все, что им нужно, чтобы подтвердить свои усилия, укрепить их доверие и привлечь внимание к участию в спортивных мероприятиях. Кроме того, если вы не играли или не тренировались сами на высоком уровне, ваши комментарии так же достоверны, как и того человека, который ничего не знает о спорте.У меня есть два совета, что сказать и сделать после игры, будь то успех или неудача. Во-первых, точно так же, как и перед игрой, обнять и сказать: «Я люблю тебя!» Если они очень печальны после разочаровывающей игры, не говорите ничего больше. Просто будьте рядом с ними и грустите вместе. Да, им грустно, и это трудно для любого родителя, но они чувствуют вашу поддержку, потому что вы рядом с ними.Во-вторых, я узнал об этом у Уэйн Брайан, отца многократных чемпионов по теннису в Большом шлеме, Боба и Майка Брайана. Его совет, и то, что он делал после каждого матча со своими мальчиками, состоит в том, чтобы просто спросить: «Где вы хотите пообедать?» Сообщение, которое вы посылаете своим юным спортсменам, состоит в том, что вы переживаете за их спорт. В то же время, вы сообщаете им, что как они это делали, не так важно для вас. И, особенно после разочаровывающей потери, Уэйн говорит, что он просто хотел, чтобы его мальчики поняли, что с ними все будет в порядке, и эта жизнь продолжается. Я думаю, это лучшее сообщение нашим молодым спортсменам после того, как они так много вложили в их спорт, который они выбрали своей целью., доктор философии, преподает в Университете Сан-Франциско.Его специальность – психология бизнеса, спорта и воспитания.







Другие новости:

Как помочь своим детям стать успешными Секреты счастливой семьи. Проблемы детской дружбы Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям Билли Грэм предупредил об этом известном обольщении Можно ли девушкам в 13 лет работать? Спиртное на свадьбе Молодая семья и родители





Напечатать 44 |



