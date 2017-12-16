Католический архидиоцез Нью-Йорка за минувший год выплатил 40 млн. $ компенсаций жертвам сексуальных преступлений клириков

Католический архидиоцез Нью-Йорка опубликовал на своем официальном сайте сообщение по итогам реализации Независимой программы согласования и компенсации (ReconciliationandCompensationProgram,IRCP), направленной на поддержку жертв сексуальных преступления, совершенных представителями духовенства епархии. О начале реализации IRCP было объявлено в октябре 2016 г. Она осуществлялась в течение почти 13 месяцев и завершилась 1 ноября этого года. Более 200 человек было избрано, чтобы участвовать в этой программе. Программой управляли Кен Файнберг (Ken Feinberg) и Камилла Бирос (Camille Biros), которым предоставили полную независимость, чтобы оценить требования пострадавших и определить размеры компенсации. Епархии Бруклина и Роквилль-Центра впоследствии открыли свои собственные программы IRCP, сообщает Седмица. По состоянию на 30 ноября 2017 г. 189 жертв насилия со стороны клириков Нью-Йоркского архидиоцеза реализовали свои требования через IRCP, получив компенсацию на общую сумму 40, 05 млн. $. Также имеются дополнительные претензии, которые были предъявлены до крайнего срока подачи заявок 1 ноября, но которые все еще обрабатываются администраторами программы. Отчет также сообщает об усилиях, предпринимаемых Католической Церковью в борьбе с "бичом сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних". Как сообщают в архидиоцезе, программа имела большой успех. Многие жертвы насилия выразили свою благодарность Церкви за то, что она "ответила состраданием и пониманием" на их жалобы и предоставила компенсацию за вред, который им был причинен.