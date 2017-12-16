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В Польше запретят торговлю по воскресеньям

  
 
16 декабря 2017 | Христианские новости
  
 
Сейм Польши принял закон о запрете на торговлю по воскресеньям. За принятие закона проголосовали 254 депутата, 156 были против, 23 воздержались. Перед этим депутаты отвергли заявку оппозиции на полное отклонение закона, сообщает Радио Польша. Закон вступит в силу 1 марта 2018 года. В следующем году торговля будет разрешена в два воскресенья ежемесячно (первое и последнее), в 2019-м – в одно воскресенье месяца, а в 2020 году торговля по воскресеньям будет полностью запрещена. Запрет не распространится на автозаправочные станции, вокзалы, аэропорты, аптеки, часть цветочных магазинов, сувенирные лавки и интернет-магазины. сообщает CNL По словам Альфреда Буяры из ассоциации профсоюзов «Солидарность», поляки ждали ограничения торговли по воскресеньям 28 лет: «Мы все время прилагали усилия к тому, чтобы это произошло. И вот мы достигли успеха – 13 свободных от торговли воскресений, а затем еще больше. Мы очень рады, хотя у нас есть претензии к самому закону. Принятый закон значительно отличается от его изначальной версии, предложенной Комитетом законодательных инициатив».



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