Проблемы детской дружбы





Делают слишком мало



Некоторым детям трудно







Конечно, есть в жизни моменты для спокойного стиля общения, но мы хотим, чтобы у детей был выбор общения с друзьями, когда они хотят этого. Дети должны понимать время и место, когда сольная деятельность полезна. Когда дети выходят в социальные ситуации, такие как обед или перерыв, они могут непреднамеренно отправлять сообщения своим сверстникам: «Я не люблю тебя, и я не хочу иметь с тобой никаких отношений!»



Мы можем помочь таким детям, научив их простым способам общения. Это включает обучение тому, как приветствовать людей, как задавать интересные вопросы и как показывать другим, что они нам приятны, через комплименты или небольшие добрые поступки.



Делают слишком много



Мы видим эту проблему у детей назойливых или импульсивных. Они могут думать, что они забавны, но их сверстники находят такие действия раздражающими.



В то время, как дети, которые делают слишком мало в социальной ситуации, как правило, упускают из виду своих сверстников, дети, которые делают слишком много, скорее всего, будут энергично, а иногда и жестоко отвергнуты.



Мы можем помочь этим детям научиться распознавать сигналы остановки, чтобы они могли притормозить, когда это нужно. Если они упорствуют в раздражающем поведении после того, как кто-то из сверстников просит их остановиться, они по существу объявляют: «Мне всё равно, что вы думаете или хотите!» Некоторым детям нужно научиться конкретным стратегиям овладения собой, таким как выражение «Извините!» и перемещение в сторону, сидение на своих руках или молчание, притворяясь, что язык прилип к нёбу.



Мы также можем помочь им научиться общаться со сверстниками менее разрушительными способами, например, делать что-то доброе, а не пытаться быть забавным. Этим детям также нужно позволить своим друзьям иметь других друзей (вместо себя).



Отсутствие синхронизации



У некоторых детей есть проблемы, потому что они ведут себя так, что отдаляют от себя своих сверстников. Они могут хвастаться, иметь интересы более младшего возраста или слишком непринужденные привычки.



Каждый ребенок уникален, и мы хотим поддержать их индивидуальность. Но мы также хотим, чтобы дети могли найти общий язык со своими сверстниками, чтобы они могли строить дружеские отношения и наслаждаться тем, что они часть коллектива.



Мы можем научить этих детей соответствовать эмоциональному тону беседы или включаться в игру, не прерывая её. Дети становятся друзьями, когда делают что-то веселое вместе, поэтому мы можем помочь им развивать в себе некоторые интересы, которые отличают их друг от друга.



Эйлин Кеннеди Мур, доктор философии, психолог Принстона, Нью – Джерси,

специалист по воспитанию детей и социальному и эмоциональному развитию детей.



В какой-то момент каждый ребенок сталкивается с проблемами дружбы, но в целом, есть три распространенные ошибки, которые совершают дети в обществе сверстников.Некоторым детям трудно найти друзей . Сюда относятся дети, которые застенчивы или склонны к тишине. Есть дети, которые склонны быть пассивными в социальных ситуациях, ожидая, что кто-то подойдет к ним. Есть дети, которые просто не замечают, когда кто-то пытается быть дружелюбными к ним, или выбирают сольную деятельность в социальных ситуациях.Конечно, есть в жизни моменты для спокойного стиля общения, но мы хотим, чтобы у детей был выбор общения с друзьями, когда они хотят этого. Дети должны понимать время и место, когда сольная деятельность полезна. Когда дети выходят в социальные ситуации, такие как обед или перерыв, они могут непреднамеренно отправлять сообщения своим сверстникам: «Я не люблю тебя, и я не хочу иметь с тобой никаких отношений!»Мы можем помочь таким детям, научив их простым способам общения. Это включает обучение тому, как приветствовать людей, как задавать интересные вопросы и как показывать другим, что они нам приятны, через комплименты или небольшие добрые поступки.Мы видим эту проблему у детей назойливых или импульсивных. Они могут думать, что они забавны, но их сверстники находят такие действия раздражающими.В то время, как дети, которые делают слишком мало в социальной ситуации, как правило, упускают из виду своих сверстников, дети, которые делают слишком много, скорее всего, будут энергично, а иногда и жестоко отвергнуты.Мы можем помочь этим детям научиться распознавать сигналы остановки, чтобы они могли притормозить, когда это нужно. Если они упорствуют в раздражающем поведении после того, как кто-то из сверстников просит их остановиться, они по существу объявляют: «Мне всё равно, что вы думаете или хотите!» Некоторым детям нужно научиться конкретным стратегиям овладения собой, таким как выражение «Извините!» и перемещение в сторону, сидение на своих руках или молчание, притворяясь, что язык прилип к нёбу.Мы также можем помочь им научиться общаться со сверстниками менее разрушительными способами, например, делать что-то доброе, а не пытаться быть забавным. Этим детям также нужно позволить своим друзьям иметь других друзей (вместо себя).У некоторых детей есть проблемы, потому что они ведут себя так, что отдаляют от себя своих сверстников. Они могут хвастаться, иметь интересы более младшего возраста или слишком непринужденные привычки.Каждый ребенок уникален, и мы хотим поддержать их индивидуальность. Но мы также хотим, чтобы дети могли найти общий язык со своими сверстниками, чтобы они могли строить дружеские отношения и наслаждаться тем, что они часть коллектива.Мы можем научить этих детей соответствовать эмоциональному тону беседы или включаться в игру, не прерывая её. Дети становятся друзьями, когда делают что-то веселое вместе, поэтому мы можем помочь им развивать в себе некоторые интересы, которые отличают их друг от друга., доктор философии, психолог Принстона, Нью – Джерси,специалист по воспитанию детей и социальному и эмоциональному развитию детей.

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