Церковь Швеции изменила род Всевышнего
Шведская церковь, представляющая собой одно из крупнейших лютеранских сообществ в мире, приняла вердикт, отменяющее обращение к Богу в мужском роде и вводящее "внегендерное обращение", на русский язык переводящееся как "оно".
Об этом сообщает The Telegrapf.
Согласно документу, одобренному Архидиоцезом Уппсалы — высшим руководящим органом Церкви Швеции — новая форма обращения ко Всевышнему будет внесена во все священные книги, включая молитвенники, и должна использоваться священниками во время богослужений.
На фото: архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен с Римским Папой Франциском
Нововведение активно продвигалось главой Церкви Швеции архиепископом Антье Якелен, которая стала первой женщиной, рукоположенной в высший сан лютеранской церкви Швеции.
Вердикт вступит в силу 20 мая 2018 года — в День Пятидесятницы.