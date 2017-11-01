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Церковь Швеции изменила род Всевышнего

  
   
 
Церковь Швеции изменила род Всевышнего

Шведская церковь, представляющая собой одно из крупнейших лютеранских сообществ в мире, приняла вердикт, отменяющее обращение к Богу в мужском роде и вводящее "внегендерное обращение", на русский язык переводящееся как "оно".
Об этом сообщает The Telegrapf.

Согласно документу, одобренному Архидиоцезом Уппсалы — высшим руководящим органом Церкви Швеции — новая форма обращения ко Всевышнему будет внесена во все священные книги, включая молитвенники, и должна использоваться священниками во время богослужений.

Церковь Швеции изменила род Всевышнего
На фото: архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен с Римским Папой Франциском

Нововведение активно продвигалось главой Церкви Швеции архиепископом Антье Якелен, которая стала первой женщиной, рукоположенной в высший сан лютеранской церкви Швеции.

Вердикт вступит в силу 20 мая 2018 года — в День Пятидесятницы.



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      #1 написал: A.Dm (Вчера, 10:49)  
     
    Для начала к ней самой нужно начать обращаться "оно" и посмотреть на ее реакцию, а заодно и на реакцию всех ее подельников, когда они тоже станут "оно"
    		 
      [цитировать]  
           
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