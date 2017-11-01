Церковь Швеции изменила род Всевышнего





Шведская церковь, представляющая собой одно из крупнейших лютеранских сообществ в мире, приняла вердикт, отменяющее обращение к Богу в мужском роде и вводящее "внегендерное обращение", на русский язык переводящееся как "оно".

Об этом сообщает The Telegrapf.



Согласно документу, одобренному Архидиоцезом Уппсалы — высшим руководящим органом Церкви Швеции — новая форма обращения ко Всевышнему будет внесена во все священные книги, включая молитвенники, и должна использоваться священниками во время богослужений.





На фото: архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен с Римским Папой Франциском



Нововведение активно продвигалось главой Церкви Швеции архиепископом Антье Якелен, которая стала первой женщиной, рукоположенной в высший сан лютеранской церкви Швеции.



Вердикт вступит в силу 20 мая 2018 года — в День Пятидесятницы. Церковь Швеции изменила род ВсевышнегоШведская церковь, представляющая собой одно из крупнейших лютеранских сообществ в мире, приняла вердикт, отменяющее обращение к Богу в мужском роде и вводящее "внегендерное обращение", на русский язык переводящееся как "оно".Об этом сообщает The Telegrapf.Согласно документу, одобренному Архидиоцезом Уппсалы — высшим руководящим органом Церкви Швеции — новая форма обращения ко Всевышнему будет внесена во все священные книги, включая молитвенники, и должна использоваться священниками во время богослужений.На фото: архиепископ Церкви Швеции Антье Якелен с Римским Папой ФранцискомНововведение активно продвигалось главой Церкви Швеции архиепископом Антье Якелен, которая стала первой женщиной, рукоположенной в высший сан лютеранской церкви Швеции.Вердикт вступит в силу 20 мая 2018 года — в День Пятидесятницы.