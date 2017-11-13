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Всемирный День Доброты каждый день

  
   
 
14 простых действий доброты

Для Всемирного Дня Доброты и на каждый день.

Мир может быть суровым. Вот почему даже небольшие акты доброты имеют значение. Если вы считаете, что маленькая вежливость или незначительная помощь – это просто «капля в море», подумайте ещё раз! Вы можете наполнить чей-то день сострадательным комментарием или добрым поступком. И все эти «капли в море» могут в итоге создать океан доброты.

Всемирный День Доброты каждый день


Хорошее время, чтобы начать практиковать случайные акты доброты, - это 13 ноября, Всемирный День Доброты. Президент Токийского университета начал движение «Маленькая доброта» в Японии в 1963 году, после того, как никто не пришел ему на помощь, когда его ограбили. Девиз этого движения: «Давайте покажем доброту, на которую мы способны, чтобы доброта была нормой в обществе». Этот замечательный лозунг напоминает нам, что мы не только можем наполнить день одного человека нежной добротой, но и что мы можем действительно изменить наши социальные нормы шаг за шагом.

К тому же, достаточное количество исследований подтверждает идею, что проявление доброты делает нас счастливыми. Как однажды сказал Далай-лама: «Если вы хотите быть счастливы, сострадайте».

Если вы один из тех удивительных людей, которые добровольно трудятся, чтобы улучшить жизнь людей, или кто решает помочь конкретному больному, создав благотворительный фонд, пусть у вас и дальше будут силы! Но даже мы, обычные смертные, можем понемногу сделать мир лучше.

Вот 14 способов, которые вы могли бы осуществить - от смехотворно простого до немного более сложного:

- Практикуйте вежливость. Придержите двери и скажите «пожалуйста» или «спасибо» - это простые способы осознать чувства другого человека. Улыбайтесь.

- Предложите пожилому человеку или занятому родителю вернуть корзину супермаркета в стойку или служащему. Этот маленький жест – отличная экономия времени для кого-то.

- Напишите письмо благодарности тому, кто был движущей силой в вашей жизни.

- Позвоните родственнику или другу, чтобы узнать, как у них дела.

- Предложите привезти продукты или лекарства тому, кто болен.

- Купите чашку кофе для незнакомца.

- Выпишите чек на достойную благотворительность.

- В течение 5 минут слушайте кого-то, не прерывая.

- Скажите кому-то, насколько вы оценили то, что он сделал.

- Обнимите кого-то, кого вы любите. Скажите: «Я люблю тебя».

- Пожертвуйте кровь.

- Подвезите человека, у которого нет машины.

- Побудьте с ребенком друга или родственника, когда ему очень нужно.

- Вызовите «скорую помощь», если кому-то плохо.

Этот список – только начало. То, как вы можете быть добры к кому-то, зависит от вашего творчества и вашей вдумчивости. Просто помните об этих маленьких способах, которыми вы могли бы служить кому-то.

Несколько разумных рекомендаций. Если кто-то не хочет помощи, отступите. Будьте чувствительны к потребностям других людей в уединении и пространстве. Проявите уважение.

Вы могли бы решительно культивировать привычку доброты как личную цель. Если это так, вы скоро будете более внимательны к широкому спектру возможностей для сострадания. И если кто-нибудь спросит, как он может вас отблагодарить, просто расскажите, как кто-то недавно сказал моему другу, заплатив за его продукты, когда он забыл свой кошелёк: «Передай другому».



Meg Selig
Changepower

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