  Адвентус  

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События и размышления  
  Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?  
 
24 октября 2017 | ---
  
 
По словам должностных лиц здравоохранения, больным пациентам следует отправиться домой и отдохнуть, а не принимать антибиотики.

Общественное здравоохранение Англии (ОЗА ) утверждает, что часто антибиотики не требуются, так как многие болезни отступают сами по себе. Избыточное употребление антибиотиков затрудняет лечение инфекций, создавая устойчивые к лекарственным средствам вирусы.

К сведению:

- В Англии ежегодно умирает 5000 человек в результате лекарственно-устойчивых инфекций.
-Четыре из десяти случаев инфекции кишечной палочки теперь нельзя вылечить антибиотиками первичного выбора.
-К 2050 году ожидается, что лекарственно-устойчивые инфекции во всем мире будут убивать больше людей, чем в настоящее время умирает от рака.

Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?


Антибиотики являются жизненно важными в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций. Но ОЗА предупреждает, что антибиотики не являются необходимыми для каждой болезни. Кашель или бронхит могут протекать до трех недель, чтобы отступить самостоятельно, а антибиотики ускоряют этот процесс только на один-два дня.

Профессор Поль Косфорд, медицинский директор ОЗА, сказал ВВС: «Нам часто не нужны антибиотики. Большинство из нас может время от времени болеть, но мы можем выздороветь благодаря нашему иммунитету. Для этого необходимо много отдыхать, принимать обезболивающие средства (например, парацетамол) и пить много жидкости».

Дело в том, что если вы принимаете антибиотики тогда, когда вам это не нужно, тогда у вас возникает больше шансов заразиться инфекцией, которая устойчива к этому антибиотику в ближайшие месяцы.

Бактерии невероятно приспособляемы – как только вы начинаете нападать на них антибиотиками, они находят способы выжить. Люди умирают от вирусов, устойчивых ко всем антибиотикам.

Главный врач Англии, профессор Дэм Салли Дэвис, уже предупредил о «пост-антибиотическом апокалипсисе». Если антибиотики перестают действовать, то инфекции становятся более сильными, и обычные медицинские процедуры, такие как кесарево сечение или лечение рака, могут стать слишком рискованными.

Профессор Нил Вудфорд, руководитель отдела противомикробной резистентности, сказал, что наиболее эффективные антибиотики, такие как карбапенелик, все чаще терпят неудачу. «Если мы обратимся к статистике 2005/07 годов, мы увидим подобные случаи от двух до четырех раз в год. В прошлом году мы подтвердили данную ситуацию более чем в 2000 случаях».

Джеймс Галлахер,
обозреватель отдела «Здоровье и наука», ВВС news.




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