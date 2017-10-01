Как помочь своим детям стать успешными | здоровье, медицина, лечение

В течение учебного года дети проводят в школе половину своего времени. Это означает, что большая часть воспитания всё ещё должна быть дома.



Исследования университета Северной Каролины, университета Бригама Янга и Калифорнийского университета показывают, что участие родителей в воспитании детей является более значимым фактором успеваемости ребенка, чем уровень самой школы. Чтобы узнать, что родители могут делать дома, чтобы помочь своим детям преуспеть, мы опросили учителей дать советы. Преподаватели поделились замечательными предложениями, лучшие из которых мы вам предлагаем.



Читайте вместе. Читайте им, читайте с ними и просите детей читать вам. Поощрение привычки хорошего чтения было самым популярным ответом среди опрошенных учителей.







Обедайте вместе. Семейные обеды или ужины – это время, чтобы не упустить важные моменты из жизни ваших детей. Когда дети и родители разговаривают о том, что произошло в течение дня – о плохом или о хорошем, тогда родители могут получить лучшее представление о жизни своих детей. Постоянное общение – один из многих ключей к успеху на протяжении всей жизни.



Будьте хорошим образцом для подражания. Если вы хотите, чтобы дети читали, сами будьте читателями. Если вы хотите, чтобы они улучшили свои писательские способности, начните писать письма своим детям. Вы хотите, чтобы они преуспели в математике? Прекратите рассказывать им, что вы ненавидите математику!



Позвольте детям пробовать жить. Они должны познавать жизнь не только из книг.



Возлагайте на своих детей большие надежды. Мы знаем, что многие родители тяжело работают, и мы не можем просить их проводить со своими детьми больше времени, потому что у них его просто нет. Мы знаем, что некоторые родители не могут помочь своим детям выполнить домашнее задание, потому что просто не знают как. В таком случае, лучшее, что они могут сделать, это ожидать от своего ребенка высоких оценок. Потому что если ребенок не будет получать «12» сейчас, он не сможет перерасти своих родителей и унаследует их судьбу. Если ожидания родителей будут настроены на «7», то дети и не будут стараться получить «12». Всё дело в том, чтобы ребёнку были известны ваши ожидания, чтобы он был мотивирован сделать все возможное, чтобы получить «12», даже когда вас нет рядом. И нужно помнить, что у некоторых детей «7» - это уже их лучшее, и это нормально.



Отвлекайте их от компьютеров. Родители должны поощрять своих детей идти на прогулки, смотреть на облака и играть на улице. Сегодня подростки проводят около 11 часов перед экранами компьютеров или телефонов. Это ужасно. Это говорит о том, что они не знают, чем занять себя самому, и это уничтожает их независимое мышление.



Не позволяйте им быть ленивыми. Удостоверьтесь, что они выполняют все домашнее задание.



Будьте в курсе событий. Несомненно, родители, которые приходят на консультации, являются родителями детей, которые преуспевают. Некоторые родители даже не осознают, что их ребёнок переживает неудачи. Они не отвечают на голосовые сообщения, не проверяют электронную почту. Приходите на консультацию к учителю. Не просто спрашивайте своего ребёнка, как у него дела в школе, потому что он скажет, что всё в порядке. Спросите у учителя.



Работайте с учителем, а не против него. Убедитесь, что ваш ребёнок знает, что вы и учитель находитесь на одной стороне с точки зрения дисциплины, академического успеха и социального и эмоционального здоровья. Ребенок не должен думать, что родители будут спасать его от учителя, если он сделает неразумный поступок.



Поощряйте всестороннее взаимодействие. Дайте вашему ребёнку возможность общаться с разными детьми, чтобы он научился правильно играть и сотрудничать с другими. Меньше технологий и больше общения.



Доверяйте учителю и системе образования. Задавайте вопросы о том, что вас смущает, а не говорите: «Это новый метод, и я не могу вам помочь». Оставайтесь позитивным и участвуйте в школьной жизни вашего ребёнка.



Веселитесь. Проводите время, играя с вашими детьми.



Приводите своего ребенка в школу вовремя и забирайте его вовремя. Всем случается опоздать раз или два, но когда вы опаздываете в школу четыре раз в неделю из пяти или не забираете своего ребенка вовремя, это все замечают. И это неудобно для всех.



Позвольте им иногда ошибаться.



Кормите детей здоровой пищей и заботьтесь об их здоровье. Меньше сахара и жира, больше упражнений.



Делайте шаг назад. Побуждайте детей спросить учителя, если они что-то забыли или потеряли. Или помогите им решить проблему, прежде чем вы начнете звонить учителю.









Rachel Gillett

businessinsider





- Исследования университета Северной Каролины, университета Бригама Янга и Калифорнийского университета показывают, что участие родителей в воспитании детей является более значимым фактором успеваемости ребенка, чем уровень самой школы. Чтобы узнать, что родители могут делать дома, чтобы помочь своим детям преуспеть, мы опросили учителей дать советы. Преподаватели поделились замечательными предложениями, лучшие из которых мы вам предлагаем.Читайте вместе. Читайте им, читайте с ними и просите детей читать вам. Поощрение привычки хорошего чтения было самым популярным ответом среди опрошенных учителей.Обедайте вместе. Семейные обеды или ужины – это время, чтобы не упустить важные моменты из жизни ваших детей. Когда дети и родители разговаривают о том, что произошло в течение дня – о плохом или о хорошем, тогда родители могут получить лучшее представление о жизни своих детей. Постоянное общение – один из многих ключей к успеху на протяжении всей жизни.Будьте хорошим образцом для подражания. Если вы хотите, чтобы дети читали, сами будьте читателями. Если вы хотите, чтобы они улучшили свои писательские способности, начните писать письма своим детям. Вы хотите, чтобы они преуспели в математике? Прекратите рассказывать им, что вы ненавидите математику!Возлагайте на своих детей большие надежды. Мы знаем, что многие родители тяжело работают, и мы не можем просить их проводить со своими детьми больше времени, потому что у них его просто нет. Мы знаем, что некоторые родители не могут помочь своим детям выполнить домашнее задание, потому что просто не знают как. В таком случае, лучшее, что они могут сделать, это ожидать от своего ребенка высоких оценок. Потому что если ребенок не будет получать «12» сейчас, он не сможет перерасти своих родителей и унаследует их судьбу. Если ожидания родителей будут настроены на «7», то дети и не будут стараться получить «12». Всё дело в том, чтобы ребёнку были известны ваши ожидания, чтобы он был мотивирован сделать все возможное, чтобы получить «12», даже когда вас нет рядом. И нужно помнить, что у некоторых детей «7» - это уже их лучшее, и это нормально.Отвлекайте их от компьютеров. Родители должны поощрять своих детей идти на прогулки, смотреть на облака и играть на улице. Сегодня подростки проводят около 11 часов перед экранами компьютеров или телефонов. Это ужасно. Это говорит о том, что они не знают, чем занять себя самому, и это уничтожает их независимое мышление.Будьте в курсе событий. Несомненно, родители, которые приходят на консультации, являются родителями детей, которые преуспевают. Некоторые родители даже не осознают, что их ребёнок переживает неудачи. Они не отвечают на голосовые сообщения, не проверяют электронную почту. Приходите на консультацию к учителю. Не просто спрашивайте своего ребёнка, как у него дела в школе, потому что он скажет, что всё в порядке. Спросите у учителя.Работайте с учителем, а не против него. Убедитесь, что ваш ребёнок знает, что вы и учитель находитесь на одной стороне с точки зрения дисциплины, академического успеха и социального и эмоционального здоровья. Ребенок не должен думать, что родители будут спасать его от учителя, если он сделает неразумный поступок.Поощряйте всестороннее взаимодействие. Дайте вашему ребёнку возможность общаться с разными детьми, чтобы он научился правильно играть и сотрудничать с другими. Меньше технологий и больше общения.Доверяйте учителю и системе образования. Задавайте вопросы о том, что вас смущает, а не говорите: «Это новый метод, и я не могу вам помочь». Оставайтесь позитивным и участвуйте в школьной жизни вашего ребёнка.Приводите своего ребенка в школу вовремя и забирайте его вовремя. Всем случается опоздать раз или два, но когда вы опаздываете в школу четыре раз в неделю из пяти или не забираете своего ребенка вовремя, это все замечают. И это неудобно для всех.Позвольте им иногда ошибаться.Кормите детей здоровой пищей и заботьтесь об их здоровье. Меньше сахара и жира, больше упражнений.Делайте шаг назад. Побуждайте детей спросить учителя, если они что-то забыли или потеряли. Или помогите им решить проблему, прежде чем вы начнете звонить учителю.businessinsider







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