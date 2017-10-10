Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион | здоровье, медицина, лечение



Они являются ключевыми для вашей иммунной системы, сна, функционирования мозга – и их можно найти в некоторых из ваших любимых продуктов.



Вашему организму нужно больше питательных веществ. Конечно, вы следите за тем, что вы едите (большую часть времени). Но даже люди, которые едят только здоровую пищу, могут упустить жизненно важные витамины и минералы, которые необходимы организму для гармоничного функционирования. Вот три питательных вещества, которые содержат все для вашего организма, начиная от мозга и заканчивая иммунной системой. Убедитесь, как просто их получить.







Витамины группы В



Они повышают ваши умственные способности и защищают ваше сердце. Из восьми витаминов группы В, В12 и фолиевая кислота являются самыми известными. В12 помогает вашему телу превращать пищу в энергию, и вы нуждаетесь в нем, чтобы поддерживать изоляцию, называемую миелином, которая защищает ваши нервы и помогает нейронам в мозге взаимодействовать. Дефицит В12 связан с когнитивными проблемами, такими как потеря памяти, спутанность сознания и депрессия.



Известно, что фолиевая кислота имеет решающее значение для беременных женщин, но все мы тоже нуждаемся в ней. Фолиевая кислота является важной, поскольку помогает поддерживать уровень аминокислот, низкий уровень которых может способствовать риску инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, люди думают о клетчатке и здоровых жирах, которые полезны для сердца, но фолиевая кислота и другие витамины группы В являются частью этой группы, заботящейся о сердце.



Как их получить



Поскольку витамин В12 является одним из редких питательных веществ, недоступных из растений, легко получить его дефицит, если вы вегетарианец. Хорошие источники витамина В12 – это яйца, сыр, рыба, молоко, йогурт и красное мясо. В отличие от витамина В12, фолиевая кислота в достаточных количествах содержится в зелени (шпинат, спаржа, брюссельская капуста), а также в бобах и обогащенных зерновых хлопьях.



Витамин Д



Необходим для ваших костей и вашей иммунной системы.



Ученые не пришли к согласию, сколько витамина Д действительно необходимо человеку. Но исследования показывают, как он необходим для здорового тела. Одной из важнейших функций этого элемента является улучшение вашей способности абсорбировать кальций, который помогает создавать прочные кости. Витамин Д также играет ключевую роль в регулировании вашей иммунной системы. Есть исследования, связывающие низкие уровни витамина Д с развитием аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, ревматоидный артрит и рассеянный склероз.



Как его получить



Большая часть витамина Д в вашем организме вырабатывается в ответ на солнечный свет. Но если вы живете в северном климате или пользуетесь SPF-кремами, вы можете получить дозу витамина Д из таких продуктов, как яичные желтки, жирная рыба (сардины, например), обогащенные молочные продукты, апельсиновый сок и зерновые хлопья. Посоветуйтесь со своим доктором, можете ли вы принимать его в виде пищевых добавок.



Магний



Помогает вам успокоить или облегчить боль.



Магний помогает спокойным зонам мозга, которые заставляют нас бодрствовать, создавая успокаивающий эффект, облегчая легкую тревожность, которая мучит вас ночью. Имеются также сведения, что магний способствует снижению мигрени.



Диетические исследования постоянно показывают, что люди не получают достаточного количества магния. Это связано с тем, что магний в основном содержится в продуктах с высоким содержанием клетчатки (овощи, коричневый рис). Одними из лучших источников магния являются ореховые масла, семена (кунжута, тыквы, подсолнечника), орехи(кешью, миндаль), бананы, брокколи, шпинат, зеленый горошек, тофу, овсяные хлопья.





Jennifer Rainey Marquez

October 04, 2017 Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рационОни являются ключевыми для вашей иммунной системы, сна, функционирования мозга – и их можно найти в некоторых из ваших любимых продуктов.Вашему организму нужно больше питательных веществ. Конечно, вы следите за тем, что вы едите (большую часть времени). Но даже люди, которые едят только здоровую пищу, могут упустить жизненно важные витамины и минералы, которые необходимы организму для гармоничного функционирования. Вот три питательных вещества, которые содержат все для вашего организма, начиная от мозга и заканчивая иммунной системой. Убедитесь, как просто их получить.Они повышают ваши умственные способности и защищают ваше сердце. Из восьми витаминов группы В, В12 и фолиевая кислота являются самыми известными. В12 помогает вашему телу превращать пищу в энергию, и вы нуждаетесь в нем, чтобы поддерживать изоляцию, называемую миелином, которая защищает ваши нервы и помогает нейронам в мозге взаимодействовать. Дефицит В12 связан с когнитивными проблемами, такими как потеря памяти, спутанность сознания и депрессия.Известно, что фолиевая кислота имеет решающее значение для беременных женщин, но все мы тоже нуждаемся в ней. Фолиевая кислота является важной, поскольку помогает поддерживать уровень аминокислот, низкий уровень которых может способствовать риску инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, люди думают о клетчатке и здоровых жирах, которые полезны для сердца, но фолиевая кислота и другие витамины группы В являются частью этой группы, заботящейся о сердце.Поскольку витамин В12 является одним из редких питательных веществ, недоступных из растений, легко получить его дефицит, если вы вегетарианец. Хорошие источники витамина В12 – это яйца, сыр, рыба, молоко, йогурт и красное мясо. В отличие от витамина В12, фолиевая кислота в достаточных количествах содержится в зелени (шпинат, спаржа, брюссельская капуста), а также в бобах и обогащенных зерновых хлопьях.Необходим для ваших костей и вашей иммунной системы.Ученые не пришли к согласию, сколько витамина Д действительно необходимо человеку. Но исследования показывают, как он необходим для здорового тела. Одной из важнейших функций этого элемента является улучшение вашей способности абсорбировать кальций, который помогает создавать прочные кости. Витамин Д также играет ключевую роль в регулировании вашей иммунной системы. Есть исследования, связывающие низкие уровни витамина Д с развитием аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, ревматоидный артрит и рассеянный склероз.Большая часть витамина Д в вашем организме вырабатывается в ответ на солнечный свет. Но если вы живете в северном климате или пользуетесь SPF-кремами, вы можете получить дозу витамина Д из таких продуктов, как яичные желтки, жирная рыба (сардины, например), обогащенные молочные продукты, апельсиновый сок и зерновые хлопья. Посоветуйтесь со своим доктором, можете ли вы принимать его в виде пищевых добавок.Помогает вам успокоить или облегчить боль.Магний помогает спокойным зонам мозга, которые заставляют нас бодрствовать, создавая успокаивающий эффект, облегчая легкую тревожность, которая мучит вас ночью. Имеются также сведения, что магний способствует снижению мигрени.Диетические исследования постоянно показывают, что люди не получают достаточного количества магния. Это связано с тем, что магний в основном содержится в продуктах с высоким содержанием клетчатки (овощи, коричневый рис). Одними из лучших источников магния являются ореховые масла, семена (кунжута, тыквы, подсолнечника), орехи(кешью, миндаль), бананы, брокколи, шпинат, зеленый горошек, тофу, овсяные хлопья.October 04, 2017







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