Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь | здоровье, медицина, лечение





Команда университета Сунь Ят-сена использовала технику под названием «базовое редактирование», чтобы исправить одну ошибку из трёх миллиардов «букв» нашего генетического кода.



Они изменили лабораторные эмбрионы, чтобы удалить болезнь бета-талассемии. Эмбрионы не были имплантированы.



Команда исследователей заявляет, что скоро они смогут лечить ряд наследственных заболеваний, пользуясь этим методом.







Базовое редактирование изменяет фундаментальные строительные блоки ДНК – четыре основания: аденин, цитозин, гуанин и тимин. Они широко известны под своими кодовыми буквами А, С, G и Т. Все инструкции по созданию и управлению человеческим телом закодированы в комбинации этих четырёх оснований.



Потенциально опасное для жизни заболевание крови бета-талассемия вызвано изменением одного основания в генетическом коде и известно как точечная мутация. Команда в Китае отредактировала его. Они просканировали ДНК, а затем преобразовали G в А, исправив ошибку.



Junjiu Huang, один из исследователей, рассказал BBC News: «Мы первыми продемонстрировали возможность лечения генетических заболеваний у человеческих эмбрионов с помощью системы базового редактирования». Он сказал, что исследование открывает новые возможности для лечения пациентов и предотвращения рождения новорождённых с бета-талассемией и другими наследственными заболеваниями.



Эксперименты проводились на тканях, взятых у пациентов с заболеванием крови, и на эмбрионах человека, полученных путём клонирования.



Революция генетики



Базовое редактирование – это прогресс в технике редактирования генов, известной как Crispr, которая уже революционизировала науку. Crispr разрушает ДНК. Когда тело пытается восстановить разрыв, он деактивирует набор инструкций, вызываемых геном. Это также дает возможность вставить новую генетическую информацию.



Базовое редактирование работает на основаниях ДНК, чтобы преобразовать одно в другое. Профессор Дэвид Лю, который впервые начал редактирование в Гарвардском университете, описывает этот подход как «химическую хирургию». Он говорит, что эта техника более эффективна и имеет меньше нежелательных побочных эффектов, чем Crispr. Он рассказал ВВС: «Около двух третей известных генетических болезней человека являются точечными мутациями. Таким образом, базовое редактирование может напрямую корректировать или воспроизводить в исследовательских целях многие патогенные мутации».



Исследовательская группа университета Сунь Ят-сина в Гуанчжоу стала известна, когда они первыми применили Crispr над эмбрионом человека.



Профессор Робер Ловелл-Бадж из института Фрэнсиса Крика в Лондоне описал моменты их последнего исследования как «изобретательные». Но он также поставил под сомнение, почему они не провели более длительные исследования над животными, прежде чем приступили к работе над человеческими эмбрионами. Он сказал, что правила исследования эмбрионов в других странах были бы более требовательными.



Исследование, опубликованное в «Protein and Cell», является последним примером быстро растущей способности учёных манипулировать ДНК человека. Это провоцирует глубокие этические и общественные дебаты о том, что является приемлемым для предотвращения болезней.



И во многих странах, включая Китай, должны быть созданы более надёжные механизмы регулирования, надзора и долгосрочного контроля над данными исследованиями.



Джеймс Галлахер, репортер по вопросам здоровья и науки, ВВС News.



www . bbc . com







- Точная «химическая хирургия» была проведена на человеческих эмбрионах для удаления болезни, рассказали ВВС китайские исследователи.Команда университета Сунь Ят-сена использовала технику под названием «базовое редактирование», чтобы исправить одну ошибку из трёх миллиардов «букв» нашего генетического кода.Они изменили лабораторные эмбрионы, чтобы удалить болезнь бета-талассемии. Эмбрионы не были имплантированы.Команда исследователей заявляет, что скоро они смогут лечить ряд наследственных заболеваний, пользуясь этим методом.Базовое редактирование изменяет фундаментальные строительные блоки ДНК – четыре основания: аденин, цитозин, гуанин и тимин. Они широко известны под своими кодовыми буквами А, С, G и Т. Все инструкции по созданию и управлению человеческим телом закодированы в комбинации этих четырёх оснований.Потенциально опасное для жизни заболевание крови бета-талассемия вызвано изменением одного основания в генетическом коде и известно как точечная мутация. Команда в Китае отредактировала его. Они просканировали ДНК, а затем преобразовали G в А, исправив ошибку.Junjiu Huang, один из исследователей, рассказал BBC News: «Мы первыми продемонстрировали возможность лечения генетических заболеваний у человеческих эмбрионов с помощью системы базового редактирования». Он сказал, что исследование открывает новые возможности для лечения пациентов и предотвращения рождения новорождённых с бета-талассемией и другими наследственными заболеваниями.Эксперименты проводились на тканях, взятых у пациентов с заболеванием крови, и на эмбрионах человека, полученных путём клонирования.Базовое редактирование – это прогресс в технике редактирования генов, известной как Crispr, которая уже революционизировала науку. Crispr разрушает ДНК. Когда тело пытается восстановить разрыв, он деактивирует набор инструкций, вызываемых геном. Это также дает возможность вставить новую генетическую информацию.Базовое редактирование работает на основаниях ДНК, чтобы преобразовать одно в другое. Профессор Дэвид Лю, который впервые начал редактирование в Гарвардском университете, описывает этот подход как «химическую хирургию». Он говорит, что эта техника более эффективна и имеет меньше нежелательных побочных эффектов, чем Crispr. Он рассказал ВВС: «Около двух третей известных генетических болезней человека являются точечными мутациями. Таким образом, базовое редактирование может напрямую корректировать или воспроизводить в исследовательских целях многие патогенные мутации».Исследовательская группа университета Сунь Ят-сина в Гуанчжоу стала известна, когда они первыми применили Crispr над эмбрионом человека.Профессор Робер Ловелл-Бадж из института Фрэнсиса Крика в Лондоне описал моменты их последнего исследования как «изобретательные». Но он также поставил под сомнение, почему они не провели более длительные исследования над животными, прежде чем приступили к работе над человеческими эмбрионами. Он сказал, что правила исследования эмбрионов в других странах были бы более требовательными.Исследование, опубликованное в «Protein and Cell», является последним примером быстро растущей способности учёных манипулировать ДНК человека. Это провоцирует глубокие этические и общественные дебаты о том, что является приемлемым для предотвращения болезней.И во многих странах, включая Китай, должны быть созданы более надёжные механизмы регулирования, надзора и долгосрочного контроля над данными исследованиями., репортер по вопросам здоровья и науки, ВВС News.www . bbc . com







Другие новости:

В Британии одобрили рождение детей от трех родителей Как влияет сахар на сердечные заболевания Почему сердечные приступы атакуют на Рождество? Борьба против рака. Новая CAR-T терапия Ученые получат полную “генетическую карту” русских людей Ученые обнаружили источник мигрени Ватикан против использования клеток эмбриона Таблетки кальция и артерии





Напечатать 38 |