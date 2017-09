Потрясающий прогресс в борьбе против рака. Новая CAR-T- терапия | здоровье, медицина, лечение



Продолжается потрясающий прогресс в борьбе против рака.

Одной из наиболее интересных областей прогресса является иммунотерапия – стратегия лечения, которая использует естественные способности собственных иммунных клеток организма для атаки и уничтожения опухолевых клеток. Напряженный тяжелый труд в этом исследовании продолжается, однако Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже объявило о своем первом одобрении перспективного типа иммунотерапии под названием CAR-T-терапия – терапия клеток для детей и молодых людей с В-клеточной острой лимфобластической лейкемией (ALL) – наиболее распространенной формой детского рака.



ALL – это рак лейкоцитов, называемых лимфоцитами. Его лечение химиотерапевтическими препаратами изменило прогноз ALL у детей от часто фатальных исходов до значительных изменений: около 90% молодых пациентов теперь восстанавливается. Но для тех, которым лечение не помогло, прогноз мрачен.







Весной 2012 года Эмили Уайтхед из Филипсбурга, штат Пенсильвания, была одной из таких пациентов. Маленькая девочка была смертельно больна, и её родители были удручены тем, что у них не было вариантов. Именно тогда врачи из Детской больницы Филадельфии дали Эмили и её родителям новую надежду.

Карл Джун и его команда успешно лечили трёх взрослых CAR-T-терапией клеток. Продвигаясь в дополнительных клинических испытаниях, они лечили Эмили – своего первого педиатрического пациента – с апреля 2012 года. Некоторое время опасность продолжалась, и Эмили чуть не умерла. Однако к маю 2012 года её рак был уже в состоянии ремиссии. Сегодня, пять лет спустя, 12-летняя Эмили живёт без рака и успешно развивается.



CAR-T- клетки были названы «живительным препаратом», потому что врачи собирают и обрабатывают иммунные клетки пациента для лечения его же рака. В частности, собранные Т-клетки генетически сконструированы для получения новых поверхностных белков, которые позволяют им более эффективно распознавать и атаковать раковые клетки. После увеличения количества этих улучшенных Т-клеток врачи вводят их обратно в кровь пациента, чтобы восполнить и усилить его иммунную систему. Способность Т-клеток нападать на раковые клетки очевидна и удивительна. Это настоящее чудо современной медицины – пользоваться и управлять этой силой.



Множество вопросов должно быть решено, прежде чем мы сможем объявить иммунотерапевтические подходы к раку безусловным успехом. Есть ещё слишком много серьёзных реакций, много безответных случаев или рецидивов и, возможно, слишком высокая стоимость этого лечения, что будет действительно затруднять его применение. Но это очень многообещающее начало.



Доктор Фрэнсис Коллинз,

