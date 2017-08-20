Памятная монета в честь 500-летия Реформации

15 сентября Национальный банк Украины выпустит в обращение памятную монету «500 лет Реформации» номиналом 5 гривен, тиражом 40000 штук. Начало религиозно-общественного движения в Европе XVI — середины XVII в. связывают с выступлением немецкого реформатора, доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера, который в 1517 году опубликовал свои знаменитые «95 тезисов», которые были нацелены против практики продажи индульгенций и отмечали, что человек достигает “спасения души” не из-за церкви и ее обрядов, а с помощью веры, дарованной ей непосредственно Богом. Влияние Реформации на украинских землях проявилось в демократизации церкви, приближении ее к народу, процессе создания национальных школ, типографий, перевода Библии и богослужебных книг на живой украинский язык. На аверсе монеты размещены: верху — малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: «Україна», «5 гривень», справа — год чеканки монеты — 2017; на зеркальном фоне — крест, слева — стилизованный лист развернутой Библии, перевод которой на немецкий язык выполнил Мартин Лютер, с декоративной закладкой с украинским орнаментом, символизирующим причастность Украины к общеевропейскому процессу создания новой церкви. Справа от креста размещены пять тезисов, которые являются квинтэссенцией этой теологии: «Тільки Писання», «Тільки віра», «Тільки благодать», «Тільки Христос», «Тільки Богові слава»; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа). На реверсе монеты размещены: в красно-черном фоне, что символизирует драматизм времени, распятие; справа — Мартин Лютер, который держит в руке лист со своими тезисами, и надписи: «Мартин Лютер» (вверху), «500 років Реформації» (вертикально слева).