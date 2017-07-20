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Признание однополых «браков» в Германии — не главная проблема для Церкви, считает кардинал Маркс

  
   
 
Кардинал Райнхард Маркс, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга, утверждает, что принятие Рейхстагом Германии закона, который легализует однополые «браки» в стране, не является поражением для католицизма. Баварский кардинал заявил, что Католическая Церковь должна быть более обеспокоена нетерпимостью к гомосексуалистам, сообщает Седмица. В интервью газете « Augsberger Algemeine »кардинал Райнхард Маркс, который в настоящее время является президентом Конференции католических епископов Германии, а также членом Совета кардиналов при Папе Франциске, сказал, что Католическая Церковь должна «выразить наше сожаление по поводу того, что мы не сделали ничего, чтобы выступить против германского закона, который до 1994 г. допускал судебное преследование гомосексуалистов». Что касается голосования, которое прошло в германском Рейхстаге 30 июня 2017 г. по вопросу о признании однополых «браков», кардинал Маркс сказал, что «это не было главным беспокойством для Церкви». «Церковное учение не может быть закодировано в законодательство в светском государстве», — сказал баварский прелат. Когда кардинала Маркса спросили, означает ли юридическое признание однополого «брака» потерю влияния католицизма, он ответил: «Мы просто не формируем наше мнение в законы и таким образом не измеряем влияние Церкви». «В светском обществе государство должно издавать законы, которые действительны для всех», — сказал кардинал Маркс. При этом он утверждает, что признание Германским государством гомосексуальных союзов никак не затронет понимание брака в Католической Церкви.



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