Оправдание только верой. 4 - Субботняя школа

Что такое оправдание? Как оправдаться грешнику? Чем оправдаться кроме веры? Кто дети Авраама? Чем можно дополнить спасение человечества на Голгофе?

Близненко В.А.



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- Что такое оправдание? Как оправдаться грешнику? Чем оправдаться кроме веры? Кто дети Авраама? Чем можно дополнить спасение человечества на Голгофе?Близненко В.А.