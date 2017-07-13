Единство Евангелия. 3 - Субботняя школа

Что важнее Евангелие или Христос? В чем заключается радость Павла? Неразрывность Христа и Евангелия. Лицемерие и свобода в Апостольские времена. Единство в отношениях или единство в Евангелии?

Близненко В.А.



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- Что важнее Евангелие или Христос? В чем заключается радость Павла? Неразрывность Христа и Евангелия. Лицемерие и свобода в Апостольские времена. Единство в отношениях или единство в Евангелии?Близненко В.А.